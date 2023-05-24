Новая функция в Дії: украинцы теперь могут обменять и восстановить водительские права

В Украине заработала услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в приложении Дія. Так, Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения и изготовить только цифровой документ.

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При этом сделать заказ можно как физический пластиковый документ, так и на Е-удостоверение, которое является исключительно цифровым. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Когда можно совершить обмен удостоверения?

При истечении срока действия имеющегося у водителя документа;

при стирании надписей на бланке;

в ситуации, если у водителя изменились данные (фамилия, имя, отчество, пол);

по личному желанию владельца.

Когда требуется восстановление удостоверения?

Если удостоверение было утрачено или уничтожено;

документ похитили и т.д.

Также сейчас при оформлении цифрового документа можно не оплачивать цена бланка.

Как подать заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения?

выберите в Дії меню "Послуги" и кликните "Заміна посвідчення водія" или щелкните значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Замінити посвідчення";

впишите причину замены документа;

укажите ваше место регистрации;

выберите нужный вам тип водительского: Е-удостоверение или пластиковое + цифровое (обычный формат);

выберите сервисный центр МВД, где будет удобно забрать документ;

укажите контактные данные;

подпишите заявление;

оплатите услугу.

Если вы подали заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения, то вам нужно оплатить услугу в течение 10 минут. Иначе ваше заявление будет аннулировано.

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