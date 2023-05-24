Новая функция в Дії: украинцы теперь могут обменять и восстановить водительские права
В Украине заработала услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в приложении Дія. Так, Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения и изготовить только цифровой документ.
При этом сделать заказ можно как физический пластиковый документ, так и на Е-удостоверение, которое является исключительно цифровым. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
Когда можно совершить обмен удостоверения?
- При истечении срока действия имеющегося у водителя документа;
- при стирании надписей на бланке;
- в ситуации, если у водителя изменились данные (фамилия, имя, отчество, пол);
- по личному желанию владельца.
Когда требуется восстановление удостоверения?
- Если удостоверение было утрачено или уничтожено;
- документ похитили и т.д.
Также сейчас при оформлении цифрового документа можно не оплачивать цена бланка.
Как подать заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения?
- выберите в Дії меню "Послуги" и кликните "Заміна посвідчення водія" или щелкните значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Замінити посвідчення";
- впишите причину замены документа;
- укажите ваше место регистрации;
- выберите нужный вам тип водительского: Е-удостоверение или пластиковое + цифровое (обычный формат);
- выберите сервисный центр МВД, где будет удобно забрать документ;
- укажите контактные данные;
- подпишите заявление;
- оплатите услугу.
Если вы подали заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения, то вам нужно оплатить услугу в течение 10 минут. Иначе ваше заявление будет аннулировано.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине запустили программу возмещения стоимости ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения российских войск. Инициатива есть Восстановление позволит гражданам отстроить свои дома за счет государства.
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