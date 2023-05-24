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Новая функция в Дії: украинцы теперь могут обменять и восстановить водительские права

Владимир Пазий
Экономика
1 минута
1,4 т.
В Дії можно обменять и восстановить водительское удостоверение

В Украине заработала услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в приложении Дія. Так, Украина стала первой страной в Европе, в которой можно отказаться от физического бланка водительского удостоверения и изготовить только цифровой документ.

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При этом сделать заказ можно как физический пластиковый документ, так и на Е-удостоверение, которое является исключительно цифровым. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Когда можно совершить обмен удостоверения?

  • При истечении срока действия имеющегося у водителя документа;
  • при стирании надписей на бланке;
  • в ситуации, если у водителя изменились данные (фамилия, имя, отчество, пол);
  • по личному желанию владельца.

Когда требуется восстановление удостоверения?

  • Если удостоверение было утрачено или уничтожено;
  • документ похитили и т.д.

Также сейчас при оформлении цифрового документа можно не оплачивать цена бланка.

Как подать заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения?

  • выберите в Дії меню "Послуги" и кликните "Заміна посвідчення водія" или щелкните значок контекстного меню на цифровом водительском и выберите "Замінити посвідчення";
  • впишите причину замены документа;
  • укажите ваше место регистрации;
  • выберите нужный вам тип водительского: Е-удостоверение или пластиковое + цифровое (обычный формат);
  • выберите сервисный центр МВД, где будет удобно забрать документ;
  • укажите контактные данные;
  • подпишите заявление;
  • оплатите услугу.

Если вы подали заявку на обмен или восстановление водительского удостоверения, то вам нужно оплатить услугу в течение 10 минут. Иначе ваше заявление будет аннулировано.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине запустили программу возмещения стоимости ремонта жилья, поврежденного в результате полномасштабного вторжения российских войск. Инициатива есть Восстановление позволит гражданам отстроить свои дома за счет государства.

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