Новость о миллионе облетела весь город: украинец рассказал, как едва не потерял свой выигрыш

Новость о выигрыше 1 млн грн в государственной лотерее быстро облетела город Тальное в Черкасской области. Пока местные жители пытались угадать, кто стал счастливчиком, сам победитель даже не подозревал, что уже стал миллионером. При проверке билета он пропустил одно из выигрышных чисел и едва не оставил без внимания главный приз.

Теперь победитель нашелся. Им оказался 62-летний житель Тального по имени Василь, сообщает оператор лотереи. Мужчина попросил не разглашать его личность, однако сохранить анонимность оказалось непросто.

Родные и знакомые быстро догадались, кто стал новым миллионером, ведь знали о его многолетнем увлечении лотереей. После того как новость о выигрыше разошлась по городу, телефон господина Василя почти не замолкал.

"Это не ты выиграл?" – спрашивали знакомые. "Да, наверное, я!" – шутливо отвечал мужчина.

По словам победителя, он участвует в "Лото-Забаве" с самого первого тиража и всегда был уверен, что однажды ему повезет. "Я всем говорил: "Я выиграю!" – рассказывает он.

Однако самое интересное произошло уже после розыгрыша. Проверяя билет самостоятельно, мужчина просто не заметил одно из выигрышных чисел. Он был уверен, что выиграл только по двум линиям, поэтому пришел в пункт продаж оформлять значительно меньший приз.

Только там выяснилось, что билет принес главный выигрыш – 1 млн грн. "Первое, что я почувствовал в тот момент, – оцепенение. До сих пор не до конца верю в такую удачу", – признался новоиспеченный миллионер.

Полученные средства мужчина планирует прежде всего потратить на семью. По его словам, у него много внуков, которым он хочет помочь. В то же время часть выигрыша господин Василь собирается оставить и на осуществление собственных мечтаний.

Это уже не первый случай, когда крупный выигрыш в лотерее сначала остается незамеченным самим победителем. Организаторы советуют внимательно проверять билеты или обращаться в официальные пункты продаж, ведь из-за невнимательности можно даже не догадываться о значительно большем выигрыше, чем кажется на первый взгляд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 68-летний одессит в четвертый раз стал обладателем джекпота в спортивной лотерее. По словам счастливчика, если он выиграет и пятый джекпот, то обязательно поедет в Бразилию и возложит цветы на могиле Пеле.

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