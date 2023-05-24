Новые тарифы на распределение позволят облэнерго подготовиться к отопительному сезону – союз ОСР

Новые тарифы, которые НКРЭКУ утвердил для операторов системы распределения, позволят энергокомпаниям побороть финансовый кризис и подготовиться к новому отопительному сезону. Эти средства на восстановление инфраструктуры ОСР могут брать только по тарифам, отметили в союзе "Умные электросети Украины", объединяющем 14 операторов системы распределения в Украине.

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Во время заседания НКРЭКУ, состоявшегося 23 мая, Регулятор принял решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для большинства компаний-операторов систем распределения. Постепенный рост тарифа утвержден для компаний, на территории расположения которых не ведутся боевые действия и отсутствуют решения по применению персональных санкций.

"Новые тарифы позволят ОСР чувствовать себя гораздо увереннее, выйти из финансового кризиса и достойно подготовиться к новому отопительному сезону. Актуализацией тарифов Регулятор продемонстрировал профессиональный подход к решению острого энергетического кризиса, негативные последствия которого росли в последние пол года. Сегодня понятно, что будет сложнее, чем прошлый, а ОСР могут брать средства на восстановление инфраструктуры исключительно по тарифам. Пересмотр тарифов позволяет компаниям готовиться к зиме и повышать устойчивость электросетей", - отметили в Союзе.

Также в объединении ОСР отметили, что регулятор должен вернуться к рассмотрению вопроса о полноценном установлении тарифа для облэнерго Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. По их мнению, должен быть установлен отдельный порядок, позволяющий компаниям выполнять как финансовые обязательства по выплате справедливой зарплаты и закупки потерь и диспетчеризации, так и продолжать возобновлять электросети и закупать материалы для этого.

Напомним, по подсчетам Киевской школы экономики, вражеские обстрелы нанесли $8,3 млрд ущерба украинской энергоинфраструктуре.