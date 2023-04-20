Новые владельцы 'Смарт-Холдинга' заявили о нарушении своих прав со стороны госорганов Украины

Пять новых бенефициарных владельцев Смарт-Холдинга, которым перешли все корпоративные права и активы бывшего владельца Вадима Новинского, заявили, что действия украинских государственных органов грубо нарушают их права. Об этом говорится в официальном сообщении акционеров, опубликованном на сайте Холдинга.

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Как отмечается в заявлении, новыми владельцами акций "Смарт-Холдинга" являются пятеро граждан Кипра, а трасты Smart Trust и Step Trust образованы до наложения санкций на Вадима Новинского. Они являются юридически обязательными соглашениями и регулируются именно кипрским законодательством. этого бывший владелец компании больше не имеет права собственности над активами и не контролирует принятие каких-либо решений по трастам и их активам.

Несмотря на это, 10 апреля Министерство юстиций Украины в одностороннем порядке исключило из реестра новых бенефициаров и восстановило Вадима Новинского как конечного бенефициарного владельца компаний Смарт-Холдинга.

"Мы считаем наше исключение из реестра юридических лиц действием, что лишает нас возможности не только осуществлять наши законные права на активы Трастов, но и непосредственно нашей собственности", - заявили новые акционеры "Смарт-Холдинга". Сейчас они проводят юридические консультации и согласовывают дальнейшие действия, чтобы вернуть свои законные права.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины наложила арест на корпоративные права "Смарт-Холдинга" и принадлежащих компании 18 млн кубометров газа на общую сумму более 144 млн гривен.