'Нулевой уровень толерантности к коррупции': военного комиссара из Одесщины отстранили от исполнения служебных обязанностей

В Одесской области отстранили от исполнения служебных обязанностей военного комиссара. На данный момент Министерство обороны Украины проводит проверку касательно его причастности к коррупции.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что обвинения в коррупции или незаконном обогащении в адрес одного из начальников территориального центра комплектования и социальной поддержки вредят высокому уровню доверия к ВСУ в целом. Кроме того, они дискредитируют важный сегодня процесс мобилизации, необходимой для борьбы с российскими оккупантами (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Нулевой уровень толерантности к коррупции – принципиальная позиция современных Вооруженных сил Украины. Особенно в условиях военного времени, когда тысячи наших граждан борются с агрессором, а другие мобилизовали максимум усилий и средств для помощи армии. Вооруженные Силы Украины будут безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных. Со своей стороны, командованием уже назначена служебная и профильная проверки по направлениям соответствующих структур, должностное лицо отстранено в настоящее время от выполнения служебных обязанностей", – сказано в сообщении.

Как пишут СМИ со ссылкой на экс-нардепа Игоря Мосийчука, речь, вероятно, идет о военном комиссаре Одесской области Евгении Борисове. Он пользуется премиальным автомобилем, который якобы ввез под видом гуманитарной помощи.

Борисов ездит на Mercedes Benz G63 AMG (номер ВН 1111 РС) 2022 года выпуска. Автомобиль был зарегистрирован 15 ноября прошлого года по адресу ул. Заньковецкой, 7/7. Именно там находится Малиновский ТЦК. Однако машина оформлена на супругу Борисова.

К слову, примерная цена авто порядка 250 тысяч долларов. Сейчас оно находится в Марбелье, Испания.

Помимо этого, по словам Мосийчука, на мать Борисова в Марбелье оформлена вилла стоимостью 4 миллиона евро.

"Стоит отметить, что мать военного комиссара – пенсионерка Борисова Надежда Семеновна, является учредителем и бенефициаром ООО "Юг" – предприятия, чистая прибыль которого в довоенное время составляла чуть более 800 000 грн в год на трех учредителей, таким образом, чтобы накопить на приобретение указанной элитной. недвижимости за границей ей нужно было работать 33 года!" – сообщил Мосийчук.

В то же время, в Минобороны призвали общество дождаться результатов проверки и обнародования информации компетентными органами.

"В случае ее подтверждения – не отождествляйте действия отдельных персоналий со всей армией, которая остается верной присяге и достойно служит народу Украины. Сохранение доверия украинского общества, предотвращение подобных случаев неблагочестия в будущем, качественная кадровая работа – это важная составляющая деятельности Вооруженных Сил Украины, без которой крайне трудно будет одержать Победу над врагом", – заявили в Минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области на таможне изъяли упаковочную линию для контрафактного производства сигарет. Оборудование, оценочной стоимостью в 10 млн грн, пытались незаконно ввести в Украину должностные лица одного из предприятий.

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