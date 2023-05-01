Объемы производства в металлургии упали на 75%: СМИ назвали способ преодоления кризиса

В январе-марте 2023 года производство чугуна, стали и проката в Украине упало втрое по сравнению с тем же периодом 2022-го. Основная причина – блокировка морских портов, по которым традиционно доставлялась металлопродукция, поэтому без восстановления морского судоходства говорить о восстановлении металлургии не приходится. Об этом говорится в материале Бизнес.Телеграф.

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"Объемы производства чугуна за указанный период составили 1,20 млн т (34,3% по отношению к январю-марту 2022 г.), стали — 1,24 млн т (33,8%), проката — 1,03 млн т (32 ,1%). Всего же за 2022 год основные производители продукции черной металлургии отчитались о падении выпуска продукции на 70-75%", - пишет издание.

БизнесТелеграф костатирует: одной из самых серьезных проблем для металлургов стало ограничение транспортных возможностей, ведь когда экспорт шел крупными партиями именно морским транспортом.

"С началом войны этот путь открыт только для продукции украинского АПК. А для металлургов вынужденной альтернативой стал железнодорожный транспорт, не готовый к новой миссии - не было вагонов из-за разной ширины колеи в Украине и Европе, мало грузовых мощностей на границе, не хватало пропускной возможности на пограничных переходах. В результате "Укрзализныця" перевезла своими вагонами почти на 46 млн тонн руды меньше чем в 2021-м (минус 59,2%), и на 57,8% меньше черных металлов", - пишет издание.

Бизнес.Телеграф также напомнил, что власти ранее говорили о намерениях расширить зерновое соглашение, добавив в него металлопродукцию. Однако дальше заявлений дело не зашло.

"Министр экономики Украины Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявила, что Украина хочет начать экспорт металлов в рамках "зернового соглашения". Но до сих пор это остается хорошим пожеланием", - констатирует издание.

Ранее Федерация работодателей Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе. Это даст Украине 10% ВВП и 135 млрд грн налоговых поступлений, а также позволит восстановить более 500 тысяч рабочих мест.