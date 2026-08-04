Одна дата изменила жизнь: мужчина выиграл $1 млн, доверившись числу своего рождения

Житель штата Северная Каролина (США) Томас Муньйос выиграл $1 млн в мгновенной лотерее после того, как купил билет игры Triple Red 777 Jackpot. По словам мужчины, он выбрал именно этот билет из-за своей давней веры в число семь – он родился 7 июля 1977 года и считает эту цифру своим счастливым числом.

Об этом сообщает журнал People. Отмечается, что билет всего за 10 долларов мужчина приобрел в магазине в небольшом городке Кендор.

Счастливчик рассказал, что не планировал тратить большие суммы на лотерею, но название игры с тремя семерками сразу привлекло его внимание. После стирания защитного слоя он несколько раз проверил результат, прежде чем поверил, что стал обладателем главного приза.

"Я родился 7 июля 1977 года, поэтому семерка всегда была моим счастливым числом", – объяснил победитель.

При оформлении выигрыша Муньйос мог выбрать между ежегодными выплатами по $50 тыс. в течение 20 лет или единовременной выплатой. Он остановился на втором варианте и получил $600 тыс. до налогообложения. После вычета федеральных налогов и налогов штата на руки ему выплатили $396 060.

Мужчина уже рассказал, на что потратит неожиданные деньги. Часть средств он планирует инвестировать, а еще хочет расширить свое давнее хобби – реставрацию классических автомобилей. Именно этим он занимается в свободное время уже много лет.

В North Carolina Education Lottery отметили, что Томас стал первым победителем главного приза новой игры Triple Red 777 Jackpot, которая стартовала лишь в июле. Шансы выиграть именно миллион составляли примерно 1 к 1 465 160, тогда как вероятность получить любой приз в этой игре оценивается как 1 к 3,8. После этого выигрыша организаторы сообщили, что в обращении остаются еще два главных приза по $1 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американка впервые в жизни испытала удачу в лотерее и сразу сорвала главный приз в $100 тыс. После уплаты налогов женщина получила более $72 тыс.

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