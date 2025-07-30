Одна игра изменила рынок: ставки на женский футбол неожиданно рванули в гору

Победа сборной Англии над Испанией на женском Евро-2025 вызвала всплеск ставок на женский футбол. Турнир UEFA Women’s Euro 2025 превзошел по объемам беттинга даже традиционно популярные события в мужском спорте.

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Об этом сообщает FocusGN. В частности, по словам Бена Каллена, главы отдела трейдинга в Midnite турнир UEFA Women's Euro 2025 собрал больше ставок, чем:

мужской Уимблдон;

финал World Matchplay по дартсу.

Больше ставок, чем на женский футбол, компания зафиксировала только на такие события:

Royal Ascot;

финал Клубного чемпионата мира по футболу;

финал Лиги наций УЕФА.

Хотя финансово турнир был убыточным для букмекера, Каллен подчеркнул, что это был "большой успех с точки зрения привлечения клиентов". Аудитория платформы, по его словам существенно выросла.

"Наиболее обнадеживающим является то, как эти результаты отражают изменение в поведении ставок. Женский футбол больше не рассматривается как нишевое событие в играх, он становится центральной частью календаря, и игроки подходят к нему с уверенностью и энтузиазмом. Это здорово для спорта, и это интересно для нас как букмекеров", – резюмировал Каллен.

Победа Англии в финале женского ЧЕ 2025 по футболу: как это было

Женская сборная Англии 27 июля 2025 года в швейцарском Базеле победила испанок в финале чемпионата Европы по футболу. Матч был драматичным, а его исход решила серия пенальти.

К исходу основного времени обе команды забили по одному голу:

испанка Мариона Кальдентей открыла счет в первом тайме;

Алессия Руссо – сравняла во втором.

Дополнительное время также не определило победителя. В серии пенальти англичанки оказались точнее с результатом 3:1. Решающий пенальти забила Клои Келли.

Англия защитила титул, завоеванный в 2022 году, и теперь имеет два золота подряд на чемпионатах Европы. Эта победа укрепила статус команды как одной из сильнейших в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, финал женского Евро-2025 запомнился фанатам спорта не только драматической победой английской сборной, но и особым появлением принцессы Шарлотты. 10-летняя дочь принца Уильяма впервые сопровождала отца на международный футбольный матч и привлекла к себе внимание не меньше, чем сами "Львицы".

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