Одобренный уровень прайс-кепов не покрывает себестоимость производства электричества - 'Донбассэнерго'

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила ценовые ограничения на рынке электроэнергии на уровне, не покрывающем себестоимость производства электричества тепловой генерацией.

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Об этом говорится в письме "Донбассэнерго" к НКРЭКУ.

В компании отмечают, что Славянская ТЭС в настоящее время по ряду причин вынужденно работает используя для производства электроэнергии природный газ.

"Себестоимость производства электроэнергии на природном газе по текущим рыночным ценам составляет около 4 700 грн/МВт-час, а максимальная цена на РДН и ВДР для базовой нагрузки в соответствии с одобренным уровнем предельных цен не может превышать 4 511,05 грн/МВт-час. Таким образом, цены на электрическую энергию заранее устанавливаются на уровне, обеспечивающем убыточность тепловой генерации", - пояснили в компании.

В "Донбассэнерго" добавили, что уровень предельных цен должен влиять на формирование свободной (рыночной) цены минимальным способом.

В письме также подчеркивается, что Донбассэнерго последовательно поддерживало внедрение в Украине европейского опыта в части работы рынка электрической энергии.

"В европейских странах ценовые ограничения на рынках spot установлены на уровне 3000 - 4000 евро/МВт-час. Считаем, что Украине также нужно использовать европейский опыт части определения ценовых ограничений на рынке электроэнергии. Поэтому предлагаем утвердить предельные цены на РДН и ВДР на уровне 10 тыс. грн/МВт-час", - подытожили в компании.

Напомним, недавно НКРЭКУ одобрила проект постановления о новых предельных ценах на рынке электроэнергии, которые уже могут вступить в действие с 30 июня.