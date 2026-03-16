Офицер ВСУ проигрывал в онлайн-казино "боевые" подчиненных: какое наказание грозит

Украинские правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему хищения бюджетных средств в одном из батальонов Вооруженных сил Украины. Выявлен офицер, который наживался на выплатах, предназначенных для защитников на передовой, которые проигрывал в азартные игры.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, во время дислокации подразделения на территории Сумской области майор батальона привлек к противоправной деятельности семерых своих подчиненных. Схема работала по следующему алгоритму:

по указанию командира военнослужащих формально зачисляли на боевые позиции .

. фактически солдаты оставались в распоряжении подразделения, не участвуя в реальных боевых столкновениях;

офицер гарантировал подчиненным "тихую службу" без риска для жизни. Взамен они должны были полностью отдавать ему начисленные государством дополнительные выплаты.

Из государственного бюджета на счета сообщников майора было безосновательно перечислено более 1,7 млн грн. Средства передавались организатору схемы как наличными, так и на банковскую карточку. Большую часть присвоенных денег офицер тратил в игорных заведениях, спуская "кровавые" деньги на азартные игры.

Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт официально направлен в суд. Действия майора инкриминируют как злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы. Чтобы компенсировать потери государства, на все имущество обвиняемого судом наложен арест.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители разоблачили многомиллионную коррупционную схему с хищением государственных средств на закупках для строительства фортификаций на Днепропетровщине. Из-за завышенных примерно на 20% цены убытки бюджета превысили 14 млн грн – бюджетные средства были перечислены на счета подконтрольных компаний дельцов.

