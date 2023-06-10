Оккупанты готовятся вывезти из Мариуполя 2 тыс. тонн похищенной в Украине пшеницы, – Андрющенко

В морском порту оккупированного россиянами Мариуполя готовится к отправке очередное судно из 2 тыс. тонн похищенной в Украине пшеницы. Об этом сообщают "Порты Украины" со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

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"Под шумок россияне продолжают воровать наше зерно. Пока зерновое соглашение блокируется Россией, они в Мариуполе грузят очередные две тысячи тонн на судно "Междуреченск". То же, которое почему-то официально не в Мариуполе. Кстати, может уже пора объявить санкции и привлечь к ответственности должностных лиц – судовладельца?", – написал Андрющенко.

О вывозе зерна с оккупированных территорий через Мариупольский порт отчитываются и российские СМИ. По их данным, это уже четвертый с начала года рейс судна под управлением ФАУ "РосКапСтрой", которое повезет похищенную украинскую пшеницу в Ростов-на-Дону.

По данным российской оккупационной "администрации" Мариуполя, с начала 2023 года Мариупольский порт перевалил уже около 20 тыс. тонн разного вида грузов, из них около 8 тыс. тонн – это зерно. Другое – это в том числе металлопродукция украинских предприятий, работавших в Мариуполе.

Как известно, в апреле россияне незаконно включили порты Мариуполь и Бердянск в реестр морских портов России. Также оккупантами запущен процесс включения судоходного участка водных путей Херсонской области в список внутренних водных путей России.

В начале июня стало также известно, что в порт оккупированного Бердянска зашли два российских коммерческих судна: одно из них загрузили украденным украинским зерном, а второе – металлом.