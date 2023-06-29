Оккупанты массово скупают жилье в Мариуполе, который сами и разрушили: что известно

Россияне покупают квартиры и дома во временно оккупированном Мариуполе. В российских соцсетях и онлайн-площадках появляются объявления о покупке недвижимости в городе, разрушенном армией страны-террориста РФ.

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Об этом говорится в материале "Бумага". Среди ищущих жилье в Мариуполе жительница Красноярска по имени Ирина. Она рассказала:

"Мы с семьей хотим жить у моря в месте с хорошей экологией. Также в Мариуполе еще достаточно дешевая недвижимость и более привлекательные предложения по зарплатам для моего мужа – он работает электромонтером. А еще экология в городе намного лучше, чем в Красноярске. Страшно, что там снова могут начаться военные действия, но война не будет идти вечно".

В российской соцсети "ВКонтакте" существует около 100 групп, где размещают объявления о покупке, продаже и аренде недвижимости в Мариуполе. В одной из самых больших – "Недвижимость Мариуполя и Приазовья" – сообщения от желающих купить дом или квартиру начали появляться с 3 мая 2022 года, когда в городе продолжались бои.

Ищут недвижимость в разрушенном Мариуполе россияне из разных регионов – Москвы, Петербурга, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода и других. Они рассматривают дома и квартиры "в любом состоянии" и готовы восстановить после обстрелов.

Россияне, покупающие жилье в разрушенном и оккупированном городе, отметились рядом циничных заявлений. "Я считаю это хорошим вложением средств. Возможно, кому-то это покажется странным, но я верю в развитие города. Под крылом России его ждет большое будущее. Думаю, в дальнейшем он станет популярным местом для отдыха и туризма. Он имеет важное значение для нашей страны "Город – герой. У меня нет опасений, что он может пострадать из-за военных действий. Самое страшное, что там могло произойти, уже произошло", – сказала Олеся из Омска.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики продолжают уничтожать временно оккупированный Мариуполь. С начала полномасштабной войны россияне снесли в украинском городе уже 282 многоквартирных дома.

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