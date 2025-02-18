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Определены главные фавориты ЧМ-2026. Какие шансы у сборной Украины

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Какие шансы у Украины на победу на ЧМ-2026

Главными фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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Впрочем, есть сборные, в которые букмекеры верят еще меньше. Так, на победу Венесуэлы ставки принимают по коэффициенту 251.00. А на сборные сразу ряда стран – 501.00. Это:

  • Словения;
  • Грузия;
  • Китай;
  • Словакия;
  • Израиль;
  • Уэльс;
  • Греция;
  • Шотландия и пр.

Такой же коэффициент, как и на Украину – 201.00, – дают на сборную Польши. А кроме того:

  • Чили;
  • Парагвая;
  • Кот д'Ивуара;
  • Турции и пр.
Какие шансы у сборной Украины победить на Чемпионате мира по футболу

Меньше всего же шансов на победу у Сан-Марино, Островов Кука, Гибралтара, Британских Виргинских Островов, Багамских островов и Гаити и Американских Виргинских островов. На них дают коєффициент 4501.00.

Меньше всего же шансов на победу на Чемпионате мира по футболу у Сан-Марино, Островов Кука, Гибралтара

Самые высокие же шансы победить на Чемпионате мира, по мнению букмекеров, у Бразилии, Франции и Испании. Коэффициент на их победу равняется 7.00.

Немного меньшие шансы у Англии – 8.00. Далее идут:

  • Аргентина, Германия – 11.00;
  • Португалия – 17.00;
  • Италия, Нидерланды – 21.00.
Главными фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу являются Бразилия, Франция и Испания

В то же время, напомним, отборочный турнир на Чемпионат мира в Европе стартует в марте 2025 года, однако ряд команд начнет играть аж в сентябре. Среди них и Украина. Нашей сборной в отборе будут противостоять:

  • Исландия;
  • Азербайджан;
  • либо Франция, либо Хорватия (определится позже).

Как сообщал OBOZ.UA, Россию же не допустили к участию в отборе на Чемпионат мира. Соответственно, на самом турнире она сыграть не сможет.

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