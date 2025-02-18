Определены главные фавориты ЧМ-2026. Какие шансы у сборной Украины

Главными фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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Впрочем, есть сборные, в которые букмекеры верят еще меньше. Так, на победу Венесуэлы ставки принимают по коэффициенту 251.00. А на сборные сразу ряда стран – 501.00. Это:

Словения;

Грузия;

Китай;

Словакия;

Израиль;

Уэльс;

Греция;

Шотландия и пр.

Такой же коэффициент, как и на Украину – 201.00, – дают на сборную Польши. А кроме того:

Чили;

Парагвая;

Кот д'Ивуара;

Турции и пр.

Меньше всего же шансов на победу у Сан-Марино, Островов Кука, Гибралтара, Британских Виргинских Островов, Багамских островов и Гаити и Американских Виргинских островов. На них дают коєффициент 4501.00.

Самые высокие же шансы победить на Чемпионате мира, по мнению букмекеров, у Бразилии, Франции и Испании. Коэффициент на их победу равняется 7.00.

Немного меньшие шансы у Англии – 8.00. Далее идут:

Аргентина, Германия – 11.00;

Португалия – 17.00;

Италия, Нидерланды – 21.00.

В то же время, напомним, отборочный турнир на Чемпионат мира в Европе стартует в марте 2025 года, однако ряд команд начнет играть аж в сентябре. Среди них и Украина. Нашей сборной в отборе будут противостоять:

Исландия;

Азербайджан;

либо Франция, либо Хорватия (определится позже).

Как сообщал OBOZ.UA, Россию же не допустили к участию в отборе на Чемпионат мира. Соответственно, на самом турнире она сыграть не сможет.

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