Опыт европейских стран в противодействии лудомании: Балтийские страны

Центр ответственной игры(Responsible Gambling Center) стремится на основе зарубежного опыта разработать и внедрить в Украине действенные методы профилактики и борьбы с игровой зависимостью. С этой целью анализируются мировые подходы к профилактике лудомании.

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К исследованиям привлекается опыт ведущих стран ЕС в области управления игорным сектором, в частности Балтийских стран. Практики Латвии, Литвы и Эстонии в сфере контроля за игорным бизнесом подобны украинским, а после обретения ими независимости в 1991 году сфера азартных игр в этих странах получила легальный статус и начала функционировать под государственным контролем.

Одним из самых весомых регуляторных рычагов влияния являются возрастные ограничения для игроков. В частности участие в казино в Латвии разрешено с 18 лет (планируется повышение до 21), в Эстонии и Литве – с 21. Однако к лотереям и тотализатору в Эстонии допускают с 18 лет.

Кроме того, применяются следующие рычаги воздействия:

игроки имеют возможность самостоятельно ограничить себе доступ к азартным играм, через соответствующий государственный реестр. В Украине этим правом могут воспользоваться и члены семьи.

перед игрой все азартные игроки должны зарегистрироваться и пройти проверку личных данных – так проверяется их возраст и отсеиваются лица из реестров ограничения.

– так проверяется их возраст и отсеиваются лица из реестров ограничения. реклама азартных игр подпадает под строгие правила, а маркетинговые методы, которые стимулируют участие вообще запрещены.

подпадает под строгие правила, а маркетинговые методы, которые стимулируют участие вообще запрещены. запрет займов и бесплатного доступа к игре как часть бонусной программы.

как часть бонусной программы. присутствуют инструменты самоограничения: настройка лимитов ставок (в Латвии – обязательно, в Литве и Эстонии – рекомендовано), а также доступа к информации о времени и расходах в лайв-режиме (Литва).

К тому же, в Эстонии и Латвии действуют программы психологической помощи зависимым от азартных игр, а также работают группы взаимопомощи семьям лудоманов. Но несмотря на это уровень лудомании в этих странах остается значительным:

Латвия – 6,4% (2019 год);

Эстония – 11% (данные за 2023 год).

Учитывая это, специалисты Центра ответственной игры продолжают исследовать международные практики борьбы с игровой зависимостью и искать эффективные решения для Украины, поэтому в следующих материалах будут рассмотрены методы других стран Евросоюза. Инициатива реализуется при содействии ООО "Геймдев" SC.