Опыт европейских стран в противодействии лудомании: Балтийские страны
Центр ответственной игры(Responsible Gambling Center) стремится на основе зарубежного опыта разработать и внедрить в Украине действенные методы профилактики и борьбы с игровой зависимостью. С этой целью анализируются мировые подходы к профилактике лудомании.
К исследованиям привлекается опыт ведущих стран ЕС в области управления игорным сектором, в частности Балтийских стран. Практики Латвии, Литвы и Эстонии в сфере контроля за игорным бизнесом подобны украинским, а после обретения ими независимости в 1991 году сфера азартных игр в этих странах получила легальный статус и начала функционировать под государственным контролем.
Одним из самых весомых регуляторных рычагов влияния являются возрастные ограничения для игроков. В частности участие в казино в Латвии разрешено с 18 лет (планируется повышение до 21), в Эстонии и Литве – с 21. Однако к лотереям и тотализатору в Эстонии допускают с 18 лет.
Кроме того, применяются следующие рычаги воздействия:
- игроки имеют возможность самостоятельно ограничить себе доступ к азартным играм, через соответствующий государственный реестр. В Украине этим правом могут воспользоваться и члены семьи.
- перед игрой все азартные игроки должны зарегистрироваться и пройти проверку личных данных – так проверяется их возраст и отсеиваются лица из реестров ограничения.
- реклама азартных игр подпадает под строгие правила, а маркетинговые методы, которые стимулируют участие вообще запрещены.
- запрет займов и бесплатного доступа к игре как часть бонусной программы.
- присутствуют инструменты самоограничения: настройка лимитов ставок (в Латвии – обязательно, в Литве и Эстонии – рекомендовано), а также доступа к информации о времени и расходах в лайв-режиме (Литва).
К тому же, в Эстонии и Латвии действуют программы психологической помощи зависимым от азартных игр, а также работают группы взаимопомощи семьям лудоманов. Но несмотря на это уровень лудомании в этих странах остается значительным:
- Латвия – 6,4% (2019 год);
- Эстония – 11% (данные за 2023 год).
Учитывая это, специалисты Центра ответственной игры продолжают исследовать международные практики борьбы с игровой зависимостью и искать эффективные решения для Украины, поэтому в следующих материалах будут рассмотрены методы других стран Евросоюза. Инициатива реализуется при содействии ООО "Геймдев" SC.