Организовали лотерейный клуб и сорвали куш в $1 млн: как победители поделят средства

Лотерейный клуб из трех человек в штате Мичиган (США) выиграл 1 млн долларов в лотерее, угадав пять чисел в розыгрыше, а билет был приобретен днем ранее на заправке. Победители узнали о выигрыше после проверки билета в приложении и планируют направить деньги на путешествия и инвестиции.

Об этом пишет People. По данным, один из участников клуба сделал это почти случайно во время обычного похода по делам, обратив внимание на привлекательный джекпот.

На тот момент главный приз лотереи достигал примерно 1,5 миллиона долларов, что и стало дополнительным стимулом испытать удачу. Уже на следующий день мужчина наткнулся в соцсетях на сообщение о том, что в его городе продали выигрышный билет на 1 миллион долларов, это заставило его проверить свой билет.

Воспользовавшись официальным приложением лотереи, он отсканировал билет и увидел на экране анимацию с конфетти и шариками, которая сигнализировала о выигрыше. По словам представительницы лотереи, победитель не сразу поверил в то, что произошло. Он несколько раз проверял результаты, прежде чем сообщить жене и другим участникам клуба.

Лотерейный клуб с символическим названием K-Car состоял из трех человек. В розыгрыше им удалось угадать пять белых шариков. Именно эта комбинация принесла им выигрыш в 1 миллион долларов. Билет был приобретен на автозаправке, что еще раз подчеркивает: большие выигрыши часто начинаются с самых простых решений.

После эйфории от победы участники клуба уже начали планировать, как распорядиться деньгами. По их словам, значительную часть выигрыша они хотят направить на путешествия, чтобы осуществить давние мечты и увидеть мир.

Другую часть средств планируют инвестировать, что свидетельствует о прагматичном подходе к внезапному богатству. Такая стратегия позволяет не только насладиться выигрышем, но и обеспечить финансовую стабильность в будущем.

