От биржи ставок требуют вернуть сотни тысяч долларов из-за игрока з зависимостью: что произошло

Одну из крупнейших в мире бирж ставок британскую Betfair призывают передать десятки тысяч фунтов стерлингов жертве масштабного мошенничества – работодателю азартного игрока с зависимостью. Биржа, по данным судебных материалов и внутренних документов, могла неоднократно пропускать сигналы, которые указывали на серьезные проблемы с азартными играми у одного из ее клиентов.

Речь идет о пострадавшем Эндрю Морфорде, пишет The Guardian. Это бывший финансовый менеджер, который признал вину в мошенничестве на 340 тыс. фунтов (около $456 тыс.) против своего работодателя. Он воровал деньги у своего работодателя и проигрывал их в азартных играх.

По данным суда, в целом Морфорд проиграл более 1 млн фунтов на Betfair, несмотря на то, что формально не мог играть в азартные игры. Суд назначил ему два года условного наказания, отметив, что тяжелая игровая зависимость стала ключевым смягчающим обстоятельством.

Betfair является беттинг-биржей, а не классическим букмекером. Это означает, что игроки делают ставки друг против друга, компания не принимает риск на себя, а зарабатывает на комиссии. Платформа входит в состав международной группы Flutter Entertainment, стоимость которой оценивается примерно в 28 млрд фунтов.

Морфорд пользовался Betfair еще с 2005 года и неоднократно признавал, что имеет проблемы с азартными играми. Он несколько раз просил компанию запретить ему доступ к ставкам, в частности подал запрос на постоянное самоограничение в 2008 году. Впрочем, ограничения оказались неэффективными:

он открыл новый аккаунт, используя имя Andy вместо Andrew;

в 2010 году снова заблокировал себя, но в 2012-м отменил запрет.

К тому же из-за больших потерь Морфорд получил статус VIP-клиента. В игорной индустрии этот статус означает не престиж, а то, что клиент проигрывает очень крупные суммы. После этого ему назначили персонального VIP-менеджера и предлагали бесплатные поездки и билеты на спортивные события.

По данным издания, во внутренних документах Морфорда называли "китом" – так в отрасли обозначают игроков, которые приносят оператору значительные доходы из-за собственных потерь. Несмотря на это, в 2017 году Betfair все же закрыла его аккаунт из-за беспокойства относительно характера ставок.

После блокировки Морфорд открыл новый счет на имя своего отца, Гордона. Через него он проиграл еще более 600 тысяч фунтов. В отдельные периоды игрок терял более 120 тыс. фунтов за несколько месяцев.

При всем этом его аккаунт во внутренней системе Betfair считался "низким уровнем среднего риска". Компания, как следует из документов, не отреагировала даже тогда, когда появились прямые сигналы:

клиент дважды подписывал электронные письма собственным именем, а не именем отца;

именем, а не именем отца; сотрудник прямо указывал, что пользователь ранее обходил самоограничения.

Лишь впоследствии, после внесения более 550 тыс. фунтов депозитов, аккаунт закрыли из-за сомнений в личности пользователя.

Мошенничество обнаружил работодатель Морфорда – Co-operative Development Services (CDS), организация, работающая в сфере жилья. В рамках гражданского дела:

CDS добилась решения на 575 тыс. фунтов ;

; часть суммы Морфорд выплатил за счет пенсии и доли в жилье ;

; другая игорная компания, SpreadEx, согласилась дополнительно выплатить 45 тыс. фунтов.

По оценкам журналистов, Betfair могла получить около 200 тыс. фунтов комиссии со ставок Морфорда в период, когда он совершал мошенничество. В заявлении в суд CDS также поставила под сомнение, сделали ли игорные компании достаточно, чтобы предотвратить ущерб, и потребовала компенсаций.

В Betfair заявили, что имеют процедуру возможной передачи средств жертве. Решение будет приниматься после завершения уголовного процесса, а информация по делу передана Игорной комиссии Великобритании. В компании также отмечают, что Морфорд выдавал себя за отца, предоставлял документы на его имя и во время контактов с сотрудниками уверял, что контролирует свои расходы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Британии уже 3 месяца разыскивают победителя лотереи. Игрок или станет миллионером, или потеряет свой джекпот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!