Отдала $2, а получила более $700 тысяч: как женщине удалось сорвать лотерейный джекпот

Темика Хаф из Северной Каролины (штат США) потратила всего $2 на цифровую лотерею Bison Bonanza и сорвала джекпот в размере $706 092, хотя шанс на такой выигрыш составлял всего 1 к 15,5 миллионам. После уплаты федеральных и государственных налогов женщина получила $508 469 и планирует потратить деньги на оплату счетов и помощь семье.

Об этом сообщает NC Education Lottery. Победный момент произошел в субботу, когда женщина находилась дома и просто отдыхала.

По словам победительницы, сначала она даже не могла понять, правильно ли увидела сумму на экране. Женщина вспоминает, что просто сидела дома, когда вдруг поняла, что выиграла огромный приз. Ее реакция была вполне ожидаемой — шок и недоверие. После этого Хаф сразу позвонила отцу, чтобы рассказать о невероятной новости.

Позже она также призналась, что некоторое время просто не могла поверить в увиденное: вместо нескольких долларов, потраченных на игру, на экране появилась сумма в более чем 700 тысяч долларов. Шансы на получение такого выигрыша составляли примерно 1 к 15,5 миллионам.

То есть вероятность сорвать именно этот джекпот была чрезвычайно мала. В то же время в Digital Instant нет необходимости ждать проведения традиционного розыгрыша — прогрессивный джекпот может быть выигран в любой момент.

Начальная сумма джекпота составляла 706 092 доллара, однако фактическая выплата победительнице оказалась меньше из-за налогов. Хаф получила свой приз в среду в штаб-квартире лотереи, после чего с выигрыша были удержаны необходимые федеральные и государственные налоги.

В результате домой она унесла 508 469 долларов. Таким образом, после обязательных налоговых отчислений разница между заявленным джекпотом и фактической суммой выплаты составила почти 198 тысяч долларов.

Несмотря на огромную сумму, победительница не заявила о планах сразу тратить деньги на дорогие автомобили, путешествия или роскошные покупки. Напротив, её первоочередные планы связаны с более практичными вещами. Хаф сообщила, что хочет оплатить счета и помочь своей семье.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Шотландии 45-летний тренер Пол Фрейзер признал себя виновным в мошенничестве на сумму 22 644 фунтов стерлингов, то есть более 30 тыс. долларов. Мужчина собирал деньги у родителей и юных футболистов на поездку команды Hutchison Vale U16 в Испанию, однако вместо оплаты поездки потратил деньги на азартные игры.

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