Отмена прайс-кепов позволит синхронизировать энергорынок Украины с европейским, – Плачков

Недавняя инициатива НКРЭКУ отменить прайс-кепы позволит синхронизировать украинский энергорынок с европейским и перейти на его классическую модель.

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Так считает экс-министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

"По такой модели работают все европейские энергорынки. Мы интегрировали свою энергосистему в европейскую (ENTSO-E), поэтому должны переходить на классическую европейскую модель энергорынка. Особенно, учитывая намерения импортировать электроэнергию, когда есть дефицит и экспортировать, когда есть ее избыток", - рассказал Плачков.

По его мнению, отмена искусственных ценовых ограничений позволит обеспечивать для промышленности и всех категорий, кроме населения, формирование тарифа каждые сутки, в зависимости от спроса и предложения.

"Теперь у нас не будет этих искусственных верхних и нижних предельных ограничений по ценам… Если предложения больше, спрос меньше – цены будут падать. Если спрос большой, предложение не обеспечивается, цены будут подниматься", - уточнил он.

Говоря о влиянии отмены прайс-кепов на дальнейшие колебания цен на оптовом рынке, экс-министр энергетики напомнил, что новая модель рынка электроэнергии начала формироваться в Украине с 2017 года, поэтому в последние годы у рынка достаточно опыта, чтобы регулировать, контролировать и не допускать любых злоупотреблений.

"Колебания цен будут. Если вдруг цены на уголь, нефть и газ поднимутся, понятно, что поднимется и цена на электроэнергию. А по мере выхода энергоблоков по ремонтам, когда предложение будет увеличиваться, цена будет падать. Будет работать классический рынок... А что касается спекулятивных вещей, которые были на энергорынке, я уверен, что они на сегодняшний день устранены и регулятор не допустит злоупотреблений", - заверил Плачков.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня этого года. В то же время, регулятор анонсировал на 8 июня заседание, на котором планируется рассмотреть размер ценовых ограничений на рынке.

Накануне глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что нынешние прайс-кепы не дают возможность привлекать летом импорт в достаточных объемах: "По моему мнению, прайс-кепы на РДН и ВДР должны соответствовать уровням цен на смежных рынках, чтобы импорт мог поступать в украинской энергосистемы в летние месяцы.