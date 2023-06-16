Отмена предельных цен на электроэнергию даст толчок для развития энергетики, – Плачков

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – ред.) будет способствовать развитию отрасли энергетики и позволит определить более востребованные виды генерации.

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Об этом сообщил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

По его словам, установка прайс-кепов противоречит основному правилу любого рынка, когда цена формируется с учетом спроса и предложения. Поэтому на рынке электроэнергии формируются долги и создаются отрицательные ситуации.

"Надо убирать прайс-кепы. Спрос и предложение. Тем более опыт, на какую амплитуду цены будут колебаться. Цена стабилизируется и это даст толчок для развития. Будет определено, какая генерация более нужна: возобновляемые источники, регулирующие, базовые мощности, тепловые электростанции и так далее. И дальше пойдет развитие энергорынка в целом", – сказал экс-министр. Он добавил, что у Украины есть две альтернативы.

"Запускаем ли энергорынок правильный с теми идеями, которые заложены, или мы будем производить электроэнергию на генераторах, которая стоит в 10-15 раз больше. Будем ли покупать у наших европейских друзей, которая будет стоить раз в 5-6 дороже, чем у нас ", – подчеркнул Плачков.

Напомним, государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.