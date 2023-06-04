Отмена предельных цен на рынке электроэнергии улучшит ситуацию – Минэнерго

Благодаря отмене предельных цен на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) удастся удержать энергетическую отрасль и улучшить ситуацию на рынке.

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Об этом сообщил заместитель министра энергетики Фарид Сафаров.

По его словам, недавно Правительство было вынуждено увеличить тариф на электроэнергию для населения, поскольку в отрасли есть большой дефицит оборотных средств.

Сафаров подчеркнул, что этим страдают две государственные компании, а именно "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" и для удержания их стабильной работы пришлось увеличить тариф на электроэнергию.

Еще одна вещь, которая позволит, скажем так, удержать энергетическую отрасль и энергетический рынок, это недавнее решение Национальной комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг об отмене прайс-кепов, то есть предельного ценообразования стоимости электроэнергии. Это должно создать более оптимистическую ситуацию на нашем рынке. ", – подчеркнул замминистра.

Напомним, 31 мая НКРЭКУ отменило ценовые ограничения на рынке электроэнергии с 30 июня 2023 года.

Также глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявлял, что повышение граничных цен на рынке электроэнергии в пиковые часы потребления электроэнергии позволит сбалансировать ситуацию на рынке электроэнергии.