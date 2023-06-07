Отмена предельных цен на ток поможет обеспечить энергобезопасность Украины, – Омельченко

Отмена ценовых ограничений на рынке электроэнергии позволит импортировать электричество и поможет обеспечить национальную энергетическую безопасность Украины.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, уничтожение оккупантами Каховской ГЭС стало очередным напоминанием того, что они не оставили надежд уничтожить нашу энергосистему и ослабить Украину перед следующим отопительным сезоном. Поэтому нужно быть готовыми оперативно реагировать на любые вызовы.

Омельченко подчеркнул, что первая проблема, которую нужно решить, – это обеспечение дальнейшей евроинтеграции украинской энергосистемы и доступности импорта электроэнергии.

"В мае Украина сократила экспорт электроэнергии на 57%, зато импорт увеличил почти в шесть раз. Тренд очевиден. Понимают это и в "Укрэнерго". У системного оператора заявляют, что нынешние прайс-кепы не дают возможности привлекать импорт в достаточных объемах из-за более высоких цен на электричество в Европе", - добавил он.

Эксперт отметил, что в условиях чрезвычайной ситуации, созданной российскими террористами, нужно принимать оперативные решения для украинской энергосистемы.

"Чтобы импорт был экономически целесообразным, необходимо не дожидаясь 30 июня отменить предельные цены на рынке электроэнергии уже сейчас. Настоящая рыночная стоимость электроэнергии позволит быть готовыми к новым вызовам и для национальной энергетической безопасности привлекать импорт", - подытожил Омельченко.

Напомним, глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявлял, что повышение предельных цен на рынке электроэнергии в пиковые часы потребления электроэнергии позволит сбалансировать ситуацию на рынке электроэнергии.