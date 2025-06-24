Ожидания развернулись на 180 градусов: букмекеры резко изменили ставки на блокаду важной нефтяной артерии

Рынок ставок, как и рынок нефти, больше не верит в блокирование Ираном Ормузского пролива. Прогнозы букмекеров показали значительное снижение вероятности такого события – она рухнула с 51,5% до 3% менее, чем за двое суток.

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Об этом свидетельствуют данные криптобеттинговой платформы Polymarket. Шансы, что Иран выполнит свою угрозу заблокировать Ормузский пролив до июля, упали на фоне заявлений о вероятном перемирии между Ираном и Израилем.

До 23 июня шансы Ирана на выполнение этой угрозы неуклонно росли, т.к. военное противостояние с Израилем обострялась. А решение США нанести удар по одному из ядерных объектов Ирана увеличило вероятность и вовсе до 51,5%.

После того, как Штаты присоединились к Израилю в атаке на ядерные объекты, парламент Ирана одобрил блокирование судоходного канала Ормузского пролива. Этот шаг мгновенно повысил мировые цены на нефть.

Однако заявления о возможном прекращении огня 24 июня привели к резкому падению напряженности. Так, президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о "тотальном" прекращении огня – это означает, что 12-дневному конфликту двух ближневосточных стран может быть положен конец. Израиль подтвердил такие намерения, но чуть позже сообщил, что Иран вновь запустил ракеты.

Самая объемная ставка (более 119,9 тыс. акций) сделана на отсутствие блокады. Такие акции торгуются на платформе по 97 центов. В то же время поставить одну акцию "за" блокаду стоит 3,9 цента.

Ормузский пролив и нефть: почему это важно

Ормузский пролив – это морской коридор между Ираном и Оманом. Он соединяет Персидский и Оманский заливы, а также предоставляет Ирану и некоторым соседним странам выход к Индийскому океану.

Пролив активно используют такие крупные производители нефти, как Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ, а также Иран. Через него проходит примерно 17-18 миллионов баррелей в день (около 20% мировых объемов).

Также осуществляется транзит большого количества сжиженного природного газа, особенно из Катара, одного из крупнейших мировых экспортеров СПГ. В самом узком месте Ормузский пролив имеет всего 33 километра ширины (из них судоходный путь – 3,7 километра).

Как сообщал OBOZ.UA, мировые цены на нефть покатились вниз 24 июня. Таким образом инвесторы отреагировали на снижение шансов на перекрытие Ормузского пролива.

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