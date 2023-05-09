Падение мировых цен на сталь корректирует спрос на сырье в Украине, – Кущ

Падение мировых цен на металлопрокат за последние недели корректирует спрос на металлургическое сырье в Украине в сторону снижения.

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Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ, пишет издание "Комментарии".

"Начиная с конца апреля на мировых рынках наблюдается значительное снижение цен на сталь. По разным позициям металлопрокат подешевел на $30-50/т. При этом дальнейшие ожидания – преимущественно негативные", - сказал эксперт.

По его словам, вполне естественно, что замедляется и спрос на сырье вместе с ценами на него.

"Металлурги в разных странах вынуждены подстраивать свои производственные программы под новые реалии пониженного спроса и цен. Это касается и металлолома. По моей предварительной информации, в апреле экспорт украинского лома оказался сопоставимым по объемам с мартом. Падение цен на лом "подрезало" экспортерам сырья маржу прибыли, плюс таможенники стали более придирчивы к внешним поставкам из-за очереди скандалов", - констатировал он.

Кущ говорит, что в Украине все еще сохраняется высокий уровень закупочных цен на металлолом.

"Однако снижение котировок неизбежно, поэтому спекулянты, ранее придерживавшие утиля для получения более высокой цены, сейчас готовы отдавать сырье с меньшей выгодой. Однако металлурги уже нацелились на снижение. Кроме того, существует высокая вероятность возврата ограничений на потребление электроэнергии, начиная с середины мая . Это не позволяет украинским металлургами строить долгосрочные планы при использовании дорогостоящего лома", - подчеркнул эксперт.