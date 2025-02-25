Папа Римский уже несколько недель в больнице: букмекеры принимают ставки на появление нового понтифика

Пока весь мир наблюдает за положением Папы Римского Франциска, у которого зафиксировали первоначальную почечную недостаточность, некоторые люди пытаются предсказать будущее Ватикана и всего католического мира. Ставки относительно того, откажется ли Франциск сана и будет ли избран новый понтифик, более 200 тыс. долларов ставок.

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На криптовалютном беттинговом сайте Polymarket ставки на долю 88-летнего Папы, уже две недели находящегося в больнице, превысили 200 тыс. долларов. В частности, шансы того, будет ли избран новый Папа Римский до конца 2025 года, достигли 80% и резко выросли после 22 февраля, когда его состояние ухудшилось. Несмотря на это, шанс того, что Франциск отречется от престола до июля, составляет лишь 19%.

Несмотря на сомнительную этичность такого рода ставок, азартные игры имеют давнюю историю в Риме, а ставки на здоровье понтифика были популярны еще в XVI веке. Но Папа Григорий XIV запретил такие практики в 1591 г. под угрозой отлучения от церкви, считая, что они нарушают святые принципы.

В то же время сегодня, хотя некоторые древние церковные ограничения все еще остаются в силе, современное каноническое право отменило папский запрет на азартные игры, введенный Григорием XIV, еще в 1918 году. Теперь преступления, которые могут привести к отлучению, включают ложь, нарушение таинств и насилие против Папы.

Но, несмотря на популярность ставок, Ватикан сообщил, что Папа Франциск остается в критическом состоянии из-за почечной недостаточности. И хотя верующие уже могут не бояться анафемы, в выходные Папа обратился к ним с просьбой молиться за него, а не делать ставки.

Как писал OBOZ.UA, 22 февраля в Ватикане отмечали, что Папа Франциск пробудет в медучреждении еще минимум неделю. Он не находился под угрозой смерти, но и не был полностью вне опасности.

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