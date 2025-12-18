Переполненная арена и украинцы в полуфинале: как прошел StarLadder Budapest Major 2025

Киберспортивные соревнования уже давно захватывают традиционные спортивные стадионы. Нынешний StarLadder Budapest Major 2025 в столице Венгрии собрали полный ''солдаут'' - более 20 тыс. зрителей в живую смотрели битву лучших команд из своего мира по игре Conter Strike 2. И львиную долю внимания мирового сообщества фанатов игры собрали именно украинцы.

Турнир проходил на двух аренах, его организатором выступает компания с украинскими корнями StarLadder, а титульным спонсором — Monster Energy. И на финальной части удалось побывать корреспонденту OBOZ.UA.

Counter-Strike 2 – компьютерная игра от компании Valve в жанре тактический шутер. 10 игроков здесь воюют за полицейских и террористов. Задача уничтожить врагов или взорвать бомбу для одной из команд и обезвредить бомбу или врагов для другой. На турнирах побеждает первая команда, которая выиграет 13 раундов. StarLadder имел швейцарскую систему на групповых этапах и Single Elimination плей-офф, а матчи проводились по формату MR12.

Компания Valve пристально следит за организаторами турниров и лишь несколько из них имеют ''благословение'' на их проведение. И StarLadder Major является одним из них. Он возобновил свою работу после семилетней паузы. И турнир этот удался на славу.

Где все происходит

Будапешт удачно подготовилась встречать большие соревнования. Реклама о турнире виднелась на билбордах по всему городу. Понятная логистика и расположение страны помогли съехаться командам со всего мира. С 24 ноября по 14 декабря 2025 года по всему городу можно было встретить людей в необычных футболках, где вместо названий спортивных клубов – были никнеймы и название компьютерной игры.

Сначала шли три "групповые" стадии, которые состоялись на арене MTK Sportpark, вмещающей около 2 тыс. зрителей. Шанс побороться за успех получило 32 коллектива, приглашенные в разные стадии соревнования. И только 8 из них попали на финал, который состоялся 12-14 декабря.

Финал прошел на MVM Dome – новопостроенном гандбольном стадионе в центральной части Будапешта. Это считается самой большой в Европе ареной по этому виду спорта. Но часто этот стадион является концертной площадкой, где выступают звезды мирового масштаба. В этом году арена получила новый опыт – принимала киберспортсменов.

Материал подготовлен при поддержке GGBET – украинского букмекера и партнера ведущих киберспортивных событий. Компания системно поддерживает развитие киберспорта и создает проекты, способствующие росту индустрии в Украине. Сотрудничество с топовыми командами, в частности NAVI, является частью стратегии GGBET по расширению возможностей для фанатов.

Арена с центральной сценой и рядами для игроков расположена посередине. Над ними расположены два прямоугольных и два квадратных экрана – которые транслируют, что происходит на поле битвы, а также реакцию самих игроков и трибун.

Цена билетов на гранд финал – 200-300 евро (9,8 тыс.–14,8 тыс. грн. – РЕД.) в зависимости от сектора. Здесь же на арене продают еду, снеки или напитки в многоразовых стаканчиках. Можно приобрести мерч от команд так и от StarLadder. И больше всего продавались забавные шапки-курицы, как отсылка к курам на одной из карт игры. Некоторые фанаты с самого открытия арены бегали в поиске этих сувениров.

Что такое матч в Counter Strike

Первый матч на который удалось в ''живую'' попасть – это полуфинальная игра украинской команды Natus Vincere и американской команды Faze clan.

Для понимания, немного о NAVI – это первая украинская команда, которая имеет большую историю победы. Это даже заложено в название – ''рожденные побеждать''. В свое время, они стали первой в истории киберспорта, которая победила в трех главных турнирах по Counter Strike за один год. У команды целая армия своих фанатов, и их поддержка очень выделялась во время турнира.

На этот раз команду представлял интернациональный состав. В её составе – украинцы Игорь ''w0nderful'' Жданов, Валерий ''b1t'' Ваховский, косовар Дрин ''Makazze'' Шакири, румын Михай ''iM'' и финн Алекси ''Aleksib'' Виролайнен.

''NAVI, NAVI, NAVI,'' – не умолкали поклонники весь полуфинал. На трибунах были не только их знамена, но и украинские флаги.

Зрители очень эмоционально реагируют на все, что происходит на экранах. Каждое удачное действие встречают овациями, а также слышен свист, когда кто-то из соперников избегает схватки.

Здесь все как в командных видах спорта – действия игроков контролирует тренер, который постоянно находится позади них. Игроки приходят с собственными клавиатурами и мышками, на матчи одевают две пары наушников – гарнитуру, чтобы слышать коллег и шумопоглощающие наушники, чтобы не слышать комментаторов на стадионе и не получать подсказки из зала.

"Отношение очень серьезное. Перед матчем рефери осматривают тренера и игроков, чтобы не было читерства – никаких дополнительных микрофонов или наушников для подсказок. Ведь матч идет в онлайн-режиме и это можно использовать. Тренер здесь – важная фигура. Он может подсказать, направить. В NAVI это Андрей Городенский – очень опытный'', – рассказывает Константин, журналист из Украины, который освещает киберспортивные события.

Однако в этот день ''Народжені перемагати'' в финал не прошли. Команда идеально сыграла на первой карте, но уступили на следующих двух, поэтому вылетели из турнира. За участие в полуфинале им удалось заработать $80 тыс.

Атмосфера на арене не уступает традиционным видам спорта. Здесь и активные фанаты с барабанами, ''кричалки'' и даже ненависть к определенным командам или игрокам.

Еще до начала этого матча удалось побывать под самой сценой, где проходят игры. Здесь расположились студии трансляции из разных стран. Среди них и ведущая украинская медиакомпания Maincast. И это достойно внимания, ведь именно они поверили в украиноязычные стримы и успешно запустили их в сеть. И сегодня их комментаторы расположились под сценой и ведут прямой эфир на весь мир.

''Мы привезли ребят, потому что очень хотим, чтобы украинский глдач получал максимум того, что не получают в студии. Здесь, кроме нас работает китайская, французская, английские студии. У нас не такая масштабная аудитория, но мы все равно стараемся им дарить лучшее,'' – рассказывает исполнительный продюсер Maincast Алексей Воронов.

Украинская аудитория очень активна, рассказывает Воронов. И это подтверждают цифры от компании Esports Charts, которая является официальным партнером ивента по зрительской аналитике. Так, матч Natus Vincere в полуфинале, украиноязычными трансляциями в целом собрал более 116 тыс. зрителей на пике. Это второй результат в истории украиноязычных киберспортивных трансляций. Больше зрителей было только во время финала PGL Major Copenhagen 2024, когда NAVI стали чемпионами.

"Сегодня Maincast покрывает почти весь киберспорт в Украине. Сейчас мы имеем 321 день работы в год. 90% этого времени – прямые эфиры матчей и турниров,'' – добавляет Воронов.

Вторым по популярности матчем среди украинских фанатов стала игра четвертьфинала NAVI против FURIA. Она собрала более 86 тыс. зрителей одновременно. А вот гранд-финал турнира не попал даже в топ-3 по пику на украиноязычных трансляциях.

Трансляции StarLadder Budapest Major 2025 суммарно сгенерировали более 71,1 млн часов просмотра. Пиковый онлайн турнира достиг отметки 1,54 млн зрителей во время гранд-финала. Соревнование стало пятым по популярности турниром в истории Counter-Strike.

Украинцы на StarLadder Budapest

Украину на StarLadder Budapest Major 2025 представляли Natus Vincere и B8 Esports. Еще одна команда Passion UA – принадлежит футболисту Александру Зинченко, но имеет интернациональный состав. В общем, за разные команды на турнире сыграли аж 12 украинских киберспортсменов, что стало рекордом для серии. Больше было представителей только Китая и Бразилии.

На турнире даже было украинское дерби, где команда NAVI в решающем матче обыграла украинцев из B8, которая в свою очередь вылетела из турнира в шаге от плей-офф. Passion UA не удалось преодолеть 4 стадию.

Победителем Starladder Budapest Major 2025 стала французская команда Team Vitality. За победу они получили $500 тысяч из призового фонда в $1,25 млн. Это был первый с 2019 года случай, когда одна команда выиграла два Major-турнира подряд.

