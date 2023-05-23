Пересмотр тарифа на распределение электроэнергии – вопрос энергетической безопасности страны, – Кучеренко

В рамках заседания НКРЭКУ нардеп Алексей Кучеренко отметил, что повышение тарифа на распределение электроэнергии для облэнерго важно для энергетической безопасности и подготовки ОСР к зиме.

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23 мая НКРЭКУ принял решение о пересмотре тарифа на распределение электроэнергии.

"Для тарифной организации, лицензиата, тариф – это единственный источник поступлений. ОСР сейчас оказались в очень сложной ситуации. Поэтому вопрос пересмотра тарифа – это вопрос не просто лозунгов, а вопрос энергетической безопасности и подготовки к зиме", – подчеркнул Алексей Кучеренко.

Кучеренко также подчеркнул, что необходимо будет решить вопрос тарифа подсанкционных энергокомпаний:

"Недофинансирование в тех украинских областях ОСРов соответственно будет ставить под угрозу вопрос стабильного энергоснабжения. Этот вопрос надо кардинально решать, потому что речь идет об украинцах, которым не удалось проживать на территории этих ОСР".

Напомним, по подсчетам Киевской школы экономики, вражеские обстрелы нанесли $8,3 млрд ущерба украинской энергоинфраструктуре.