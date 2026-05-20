Песню, выигравшую Евровидение, регистрируют как торговую марку для азартных игр: что это значит

После победы болгарской певицы DARA на Евровидении с песней Bangaranga в Европейское ведомство по интеллектуальной собственности (EUIPO) подана заявка на регистрацию названия трека в качестве торговой марки. Речь идет о попытке закрепить обозначение Bangaranga как бренда для использования в сфере азартных игр и смежных сервисов.

Об этом пишет GGI. Заявка подана на так называемую фигуративную торговую марку, то есть бренд охватываетне только слово, но и визуальное оформление. Материалы заявки доступны в базе EUIPO, однако находятся на этапе рассмотрения.

В перечне отраслей, в которых может использоваться торговая марка, указанытовары и услуги, связанные с гемблингом, в частности:

игровые автоматы (slot machines);

игральные фишки;

другие азартные игровые продукты и сервисы.

Кто подал заявку

Информация о заявителе официально не раскрывается. Впрочем, в открытых материалах EUIPO указано, что заявка подана через юриста Ралицу Заякову-Крушкову.

По ее же словам, за заявкой стоит некая "болгарская компания с международным присутствием", а не иностранная структура, которая пытается использовать успех Болгарии. Она также отметила, что"популярность слова не означает автоматическое право собственности на него как на торговую марку".

Интеллектуальный юрист Диана Попова уже заявила, что регистрация может быть обжалована на основании недобросовестной подачи заявки (bad faith). В практике ЕС учитывается, знала ли сторона о предыдущем использовании названия и пыталась ли воспользоваться его популярностью.

По действующим правилам, возражения против регистрации можно подать в течение трех месяцев. Это ориентировочно до середины августа.

По словам Поповой, артистам в подобных случаях рекомендуют оперативно регистрировать собственные торговые марки, чтобы избежать использования названий треков в коммерческих целях третьими сторонами. Она также отметила, что команда певицы может обратиться к заявителю для потенциальных переговоров, однако данные компании остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности.

Как сообщал OBOZ.UA, за несколько часов до гранд-финала Евровидения 2026 букмекеры были почти уверены в победе Финляндии. Представителям страны Linda Lampenius & Pete Parkkonen с песней Liikenheitin прогнозировали 44% шансов на победу, а вот Болгарию с DARA и треком Bangaranga ставили лишь на третье место с 8%.

