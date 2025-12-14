Планируется привлечь в бюджет более $6 млрд: Бразилия внезапно одобрила налог на онлайн-ставки

Сенат Бразилии одобрил налог в 15% на переводы игроков онлайн-букмекерам, средства от которого будут поступать в фонд общественной безопасности и могут принести до 30 млрд реалов в год. Закон также предусматривает легализацию части нелицензированных операторов и усиление ответственности для платежных компаний.

Об этом сообщает Senado noticias. Чиновники поддержали обновленный законопроект в рамках борьбы с организованной преступностью, который вводит новые правила для рынка онлайн-беттинга.

Документ предусматривает введение специального налога для операторов онлайн-ставок и расширяет финансовый контроль за деятельностью игорных платформ в стране. Ключевой нормой законопроекта является 15% налог на переводы игроков в пользу онлайн-букмекеров. Речь идет не о прибыли операторов, а именно о сумме средств, которые пользователи перечисляют на счета платформ.

Отмечается, что этот сбор будет иметь временный характер и будет действовать до полноценного запуска Селективного налога, предусмотренного налоговой реформой Бразилии. Собранные средства планируют направлять в Национальный фонд общественной безопасности. По расчетам бразильских законодателей, ежегодные поступления от нового налога могут достигать около 30 млрд реалов, что эквивалентно примерно 6 млрд долларов США.

Кроме этого, законопроект содержит положение о временном механизме легализации нелицензированных операторов онлайн-ставок. Ожидается, что этот инструмент позволит вывести из тени часть рынка и обеспечить дополнительные поступления в бюджет на уровне до 7 млрд реалов (примерно 1,4 млрд долларов).

Параллельно документ усиливает борьбу с нелегальным игорным бизнесом. Ответственность за содействие незаконной деятельности предлагается распространить не только на самих операторов, но и на платежные сервисы и финансовые учреждения, которые обслуживают нелегальные онлайн-платформы.

