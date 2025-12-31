Победителям не выплатили более 4 млн евро: найдена ошибка в испанской лотерее

Из-за ошибки при регистрации долей в лотерее El Gordo десятки победителей в Испании не могут получить около 4 млн евро. Юристы предупреждают, что дело может дойти до суда, а организаторам грозит полная гражданская ответственность за невыплаченные средства.

Об этом пишет EL PAIS. В Испании громким скандалом завершился розыгрыш знаменитой рождественской лотереи El Gordo, которая ежегодно объединяет миллионы людей по всей стране.

Из-за административной ошибки десятки победителей в небольшом поселке Вильяманин так и не смогли получить свои призовые средства, общая сумма которых составляет около 4 миллионов евро. Инцидент произошел после тиража, состоявшегося 22 декабря.

Как выяснилось, местный праздничный комитет, который много лет подряд централизованно покупает лотерейные билеты и распределяет их доли среди жителей общины, допустил серьезную ошибку в документации. Фактически было продано 450 долей выигрышного билета, однако в официальных реестрах лотереи значились только 400.

Именно отсутствие регистрации 50 долей стало ключевой проблемой. Несмотря на то, что их владельцы фактически владели выигрышным номером, юридически они не были зафиксированы как участники розыгрыша. В результате часть призовых средств оказалась "зависшей" и не может быть выплачена в соответствии с действующими правилами лотереи.

Ситуация вызвала возмущение среди жителей Вильяманина, ведь для многих из них участие в рождественской лотерее – это давняя традиция и шанс на существенную финансовую поддержку. Люди считают себя обманутыми не из-за лотереи, а из-за ошибки организаторов на местном уровне.

После огласки в поселке состоялось экстренное собрание. Организаторы предложили временный компромисс, что они добровольно отказываются от собственных выигрышей, а другие победители соглашаются на уменьшение выплат, чтобы частично компенсировать потери тех, чьи доли не были зарегистрированы.

Однако юристы предупреждают, что такое решение не имеет должной юридической силы. В случае, если пострадавшие обратятся в суд, дело может завершиться гражданским иском против организаторов. В таком случае им может грозить ответственность за всю сумму недостачи — около 4 миллионов евро.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским военным могут ограничить доступ к азартным играм – соответствующее решение уже нарабатывается. Несмотря на всю серьезность ситуации, ее решение должно быть правильным и сбалансированным, чтобы игроки просто не перешли к нелегальным операторам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!