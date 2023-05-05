Поддержка парламентом достройки 'зеленых' электростанций станет важным вкладом в подготовку к зиме – УВЭА

Украинская ассоциация ветровой энергетики (УВЭА) призвала народных депутатов поддержать законопроект №5322, который позволит добавить более 200 МВт мощностей ветроэнергетики (ВЭС) в энергосистему.

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Об этом идет речь в сообщении Ассоциации.

Отмечается, что 28 апреля Комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады передал на рассмотрение парламента законопроект №5322, содержащий правки, которыми продлевается срок действия договоров продления технических условий и подписания договоров pre-PPA на 2 года. Это позволит достроить ветроэлектростанции, строительство которых остановилось в начале полномасштабного вторжения.

"УВЕА призывает народных депутатов поддержать соответствующий законопроект с предложениями, позволяющими добавить около 200 МВт ветроэнергетических мощностей в энергосистему страны в кратчайшие сроки. Это будет также и вкладом украинских парламентариев в поддержку стабильного энергообеспечения украинцев перед летним сезоном высокого потребления электроэнергии и обеспечит более качественную поддержку прохождение следующего отопительного сезона", - отметили в УВЭА.

Также в Ассоциации отметили, что в области "зеленой" энергетики все еще сохраняется список проблем, которые со своей стороны должно решить государство. В частности, необходимо разблокировать экспорт электроэнергии в Европу, поскольку это позволит увеличить экспортные поступления для государства и уменьшить диспетчерские ограничения по генерации на предприятиях ВИЭ.

Кроме того, необходимо пересмотреть тариф на передачу НЭК "Укрэнерго", чтобы у компании были средства для оплаты услуги по увеличению доли ВИЭ.

"Отсутствие движения в этом направлении создает препятствия для новых инвестиций, поскольку инвесторы заинтересованы возвращать вложенные средства, а не работать годами в убыток", - подытожили в УВЕА.

Напомним, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявляет, что Украина теряет инвесторов, которые могли бы инвестировать средства в новую зеленую энергетику, поскольку ответственные органы власти целенаправленно доводят отрасль в состояние банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.