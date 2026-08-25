Подросток в 16 лет 22 раза сходил в казино и даже получил VIP-статус: заведения оштрафовали на миллионы

Два крупнейших казино Сиднея в Австралии оштрафовали в общей сложности на 2,25 млн австралийских долларов. Причина – 16-летний подросток в течение нескольких месяцев беспрепятственно попадал в игровые залы. Он пользовался поддельными водительскими правами, сыграл в казино более чем на $21 тыс., получил статус Silver в программе лояльности и даже бесплатно пил алкоголь.

Инцидент произошел в 2025 году, однако о результатах расследования австралийский регулятор сообщил только в августе 2026-го, сообщает NSW Independent Casino Commission. В период с апреля по август юноша 19 раз посетил игровые залы Crown Sydney в районе Барангуру.

Еще трижды он побывал в The Star Sydney. В обоих казино подросток предъявлял поддельные водительские права.

Как 16-летний подросток прошел проверку

Большинство визитов пришлось на Crown Sydney. По данным Австралийской ассоциированной прессы, там юноша проиграл более 21 тыс. австралийских долларов. В The Star Sydney он оставил еще около 395 долларов.

В Crown Sydney подросток прошел проверку документов и успел набрать достаточно баллов для получения статуса Silver Tier в программе Crown Rewards. Для этого уровня нужно накопить 10 тыс. казино-баллов.

Казино также бесплатно подавало ему алкоголь. По данным Австралийской ассоциированной прессы, за время посещений Crown Sydney подросток получил в общей сложности 91 алкогольный напиток. Правила самого Crown Sydney позволяют посещать казино только лицам в возрасте от 18 лет.

Подросток предъявлял поддельные водительские права. Однако регулятор обратил внимание и на другую проблему: юноша много раз проходил идентификацию и регистрацию, пока не стал постоянным клиентом казино.

По словам регулятора, в обоих заведениях были серьезные недостатки в системах проверки личности и регистрации клиентов. В Crown Sydney подросток иногда приходил вместе с матерью. Представитель казино заявил, что заведение сообщило регулятору, как только выяснилось, что посетитель несовершеннолетний. Казино также сотрудничало со следствием.

Нарушение расследовало Управление по вопросам алкоголя и азартных игр Нового Южного Уэльса. Затем дело передали в Независимую комиссию казино Нового Южного Уэльса. Именно она применила финансовые санкции.

Казино получили миллионные штрафы

Crown Sydney должна выплатить 1,75 млн австралийских долларов, а The Star Sydney – 500 тыс. австралийских долларов. Общая сумма штрафов составляет 2,25 млн австралийских долларов.

Главный комиссар Независимой комиссии казино Нового Южного Уэльса Филип Кроуфорд заявил, что оба казино признали серьезные недостатки в процедурах проверки личности и регистрации клиентов. Однако это не уменьшает тяжести нарушения: несовершеннолетний неоднократно заходил в игровые залы и тратил значительные суммы.

Регулятор подчеркнул, что казино должны эффективно проверять личность посетителей для борьбы с мошенничеством и другой незаконной деятельностью. Такая проверка необходима и для того, чтобы не допускать несовершеннолетних. После инцидента оба заведения согласились усилить проверку документов и регистрацию клиентов, а также дополнительно обучить персонал.

Самому подростку запретили посещать оба казино в течение пяти лет. Отсчет этого срока начнется в день, когда ему исполнится 18 лет.

Для казино Нового Южного Уэльса такие нарушения могут иметь значительные финансовые последствия. В соответствии с Законом о контроле за казино 1992 года регулятор может штрафовать операторов на сумму до 100 млн австралийских долларов за серьезные нарушения.

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