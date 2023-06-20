Покупая газ у частных газодобытчиков, "Нефтегаз" поддерживает отрасль и экономику в целом – Ассоциация
Благодаря выкупу "Нафтогазом" газа у частных газодобывающих компаний государственный и местные бюджеты получают рентные поступления.
Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.
По его словам, с первых месяцев полномасштабного вторжения Ассоциация неоднократно обращалась к правительству, чтобы решить вопрос реализации газа, добытого независимыми компаниями.
Он отметил, что с одной стороны промышленность, которая была основным потребителем ресурса независимых добытчиков, существенно снизила спрос на газ из-за значительных разрушений, с другой - решением Кризисного комитета при Министерстве энергетики был запрещен экспорт.
"Выкуп "Нафтогазом" газа украинской добычи - это важный и один из действенных механизмов поддержки компаний, сектора и экономики в целом. Он позволяет независимым предприятиям реализовывать добытый ресурс, а значит – платить ренту в государственный и местный бюджеты, инвестировать в новое бурение, капремонты, инфраструктуру и планировать новые проекты для реализации", - сказал Петренко.
Он уточнил, что по состоянию на 19 июня "Нефтегаз" приобрел более 660 млн кубометров газа у добытчиков и трейдеров.
Также Петренко подчеркнул, что нужно и дальше анализировать газовый рынок внутри страны и в Европе, и продолжать дискуссию по вопросу частичного экспорта газа.
Напомним, Украинская энергетическая биржа положительно оценивает выход "Нефтегаза" на торги.