Покупая газ у частных газодобытчиков, 'Нефтегаз' поддерживает отрасль и экономику в целом – Ассоциация

Благодаря выкупу "Нафтогазом" газа у частных газодобывающих компаний государственный и местные бюджеты получают рентные поступления.

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Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По его словам, с первых месяцев полномасштабного вторжения Ассоциация неоднократно обращалась к правительству, чтобы решить вопрос реализации газа, добытого независимыми компаниями.

Он отметил, что с одной стороны промышленность, которая была основным потребителем ресурса независимых добытчиков, существенно снизила спрос на газ из-за значительных разрушений, с другой - решением Кризисного комитета при Министерстве энергетики был запрещен экспорт.

"Выкуп "Нафтогазом" газа украинской добычи - это важный и один из действенных механизмов поддержки компаний, сектора и экономики в целом. Он позволяет независимым предприятиям реализовывать добытый ресурс, а значит – платить ренту в государственный и местный бюджеты, инвестировать в новое бурение, капремонты, инфраструктуру и планировать новые проекты для реализации", - сказал Петренко.

Он уточнил, что по состоянию на 19 июня "Нефтегаз" приобрел более 660 млн кубометров газа у добытчиков и трейдеров.

Также Петренко подчеркнул, что нужно и дальше анализировать газовый рынок внутри страны и в Европе, и продолжать дискуссию по вопросу частичного экспорта газа.

Напомним, Украинская энергетическая биржа положительно оценивает выход "Нефтегаза" на торги.