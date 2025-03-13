Политика Трампа загоняет рынок iGaming в рецессию: акции уже упали

Экономическая нестабильность, вызванная торговыми войнами США, больно ударила не только по основным американским фондовым индексам, но и по отдельным рынкам. В частности, уверенное падение демонстрируют компании из сегмента iGaming и казино.

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Кроме общей ситуации, на этот сектор влияет эффект обманутых ожиданий – во время предвыборной кампании президент США Дональд Трамп обещал им мощную дерегуляцию, но новых законов рынок так и не дождался. О падении свидетельствуют данные сервиса для мониторинга рынков TradingView.

По состоянию на 13 марта больше всех потеряли акции таких компаний:

Las Vegas Sands Corp – падение составило 4,53%, до 42,79 доллара за акцию;

– падение составило 4,53%, до 42,79 доллара за акцию; PENN Entertainment Inc. – акции просели на 2,72%, до 16,47 доллара за штуку;

– акции просели на 2,72%, до 16,47 доллара за штуку; Bally's Corporation – стоимость акции упала на 2,67% и составляет 18,25 доллара;

– стоимость акции упала на 2,67% и составляет 18,25 доллара; Wynn Resorts, Limited – акции компании потеряли 1,95% стоимости, цена за штуку составила 85,67 доллара;

– акции компании потеряли 1,95% стоимости, цена за штуку составила 85,67 доллара; Caesars Entertainment, Inc. – падение составило 1,87%, одна акция стоит 27,32 доллара.

Главная причина снижения в iGaming такая же, как и на других рынках, – повышение пошлин США на товары из Китая, ЕС, Канады и Мексики. Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan Chase прогнозируют дальнейшее снижение потребительских расходов, в частности, в сфере онлайн-гемблинга. А это удерживает инвесторов от вложений в компании из данного сегмента.

Кроме того, игорный рынок ожидал от Трампа стремительной дерегуляции. А ее не произошло и, судя по всему, не предвидится в ближайшем будущем.

"В большинстве штатов заинтересованные стороны игорного бизнеса могут указать лишь на несколько законодательных побед... Когда-то обещанные законопроекты о ставках на спорт в Миннесоте и Джорджии, двух самых густонаселенных штатах, остающихся без легальных ставок на спорт, умерли ранней законодательной смертью. Законопроекты о ставках на спорт на Гавайях и в Оклахоме, похоже, имеют мало шансов стать законом... Калифорния и Техас, два крупнейших штата страны, даже не предпринимали серьезных попыток легализации ставок на спорт в своих законодательных сессиях", – отмечают аналитики Сovers.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время пользователи платформы для ставок Polymarket все более склоняются к тому, что до конца 2025 года США столкнутся с рецессией. Свои шансы на такое развитие событий повысили и американские экономисты.

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