Полный блекаут может повториться? Эксперт озвучил сценарий и советы украинцам

Страна-террористка Россия может накапливать ракеты все лето, а затем попытаться повторить массированные ракетные атаки по энергообъектам Украины, как это было в прошлом году. При таком сценарии, теоретически, повторный блекаут в стране возможен.

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Об этом рассказал в интервью OBOZREVATEL Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики. По его словам, страна-агрессорка может прибегнуть к обстрелам энергоинфраструктуры во время отопительного сезона в Украине, то есть уже в октябре или ноябре.

"Моя гипотеза такова: россияне будут накапливать ракеты все лето, а затем попытаются повторить такие же атаки, как в прошлом году. То есть это будет в следующий отопительный сезон, то есть октябрь и ноябрь. Да, с одной стороны у нас будет больше готовности, мы лучше понимаем, что происходит и значительно лучше подготовимся – и ПВО и физическая защита – это да, но с другой стороны, для меня на сегодня очевидно, что восстановить прочность энергосистемы тяжелым оборудованием к следующему сезона мы, скорее всего, не успеем", – сказал эксперт .

По прогнозу Харченко, некоторое оборудование просто не приедет в Украину до следующего отопительного периода. "Сколько-то приедет, но это будет, может, 20% от того, что нам необходимо, может больше – 30-40%. Это значит, что у нас будет меньший запас прочности, но однозначно мы лучше подготовимся", – добавил он.

Харченко поделился советами с украинцами

Специалист рекомендует украинцам не продавать генераторы, купленные во время прошлого отопительного сезона, поскольку они еще могут понадобиться. То же касается и повербанков.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые ищут квартиру для съема, возвращаются к стандартным требованиям и выбирают жилье по состоянию помещения, локации. Во время периодических отключений света, когда страна-агрессорка РФ обстреливала энергоинфраструктуру страны, люди искали в основном дома на нижних этажах домов и с наличием газовых поставок.

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