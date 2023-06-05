Получение субсидии на электроэнергию должно быть удобнее, – советник премьер-министра

В связи с пересмотром тарифа на электроэнергию для населения должно увеличиться количество людей, нуждающихся в получении субсидий. Поэтому нужно сделать более удобным получение таких компенсаций.

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Об этом сообщил советник премьер-министра по евроинтеграции Украины Алексей Рябчин.

По его словам, такое сложное политическое решение как пересмотр тарифа на электроэнергию для населения готовилось очень тщательно. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предоставила расчеты, которые были обсуждены на совещаниях, а затем утверждены Правительством.

"Я уверен, что эти расчеты были произведены, потому что без них не могут быть приняты такие решения", - сказал Рябчин.

Он подчеркнул, что люди, которые не смогут платить по новому тарифу, будут получать субсидии.

"Там есть над чем поработать, то, что видим, есть определенные задачи в разных Министерствах, которые занимаются верификацией субсидиантов, диджитализацией этих вещей, то есть сделать это как можно более удобным", - добавил Рябчин.

Советник премьера подчеркнул, что после пересмотра тарифа увеличилось количество людей, нуждающихся в субсидии, поэтому нужно сделать удобную систему.

"И чтобы не ходить с бумажками, думаю, что нужно сделать по-человечески, инновационно, чтобы люди смогли претендовать на эти компенсации", - подытожил он.

Как сообщалось, 30 мая Правительство приняло решение об увеличении тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня.