Получил условный срок за $60 млн ущерба государству: ВАКС вынес приговор экс-главе Госзерновой корпорации Вовчуку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приговорил экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Вовчука обвинили в нанесении предприятию ущерба более чем на $60 млн, бывший чиновник был в розыске в течение 6 лет.

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О судебном вердикте сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко изданию "Слово і діло". Отмечается, что ВАКС принял решение 27 апреля, информация о приговоре опубликована в реестре, но он закрыт.

Наказание для Вовчука предусматривает 3 года испытательного срока. Конфискация имущества не предусмотрена, однако Вовчуку в течение трех лет запрещается занимать определенные должности. Также на Вовчука возложили следующие обязательства:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по пробации;

сообщать этому органу об изменении места жительства, места работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации.

Вовчук возглавлял Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) с марта по декабрь 2014 года. В 2016 году НАБУ начало расследовать его деятельность, а в 2017 году объявило в розыск.

В октябре 2019 года Вовчука задержали в Литве, где он пытался получить убежище. В марте 2023 года Литва выдала Вовчука Украине. Таким образом, Вовчук оказался в Украине только через шесть лет после оглашения в розыск.

Суд подтвердил данные следствия о том, что Вовчук имеет отношение к коррупционной схеме, по которой зерно госкорпорации через нескольких посредников поставили в Саудовскую Аравию. Поставки происходили на условиях послеплаты, но ГПЗКУ денег так и не получила. Ключевым фигурантом дела вместе с Вовчуком является российский олигарх, владелец Fedcom Алексей Федорычев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вовчука задержали в Вильнюсе, Литва, 31 октября 2019 года. Тогда сообщалось, что два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $60 тыс.

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