Полуфинал Australian Open: на кого ставят букмекеры

Американский теннисист Бен Шелтон готовится к полуфинальному матчу на Открытом чемпионате Австралии по теннису с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером, который после выбывания Новака Джоковича считается главным фаворитом соревнований. Букмекеры считают победу Синнера практически предопределенной – коэффициент 1.07, шансы Шелтона оцениваются в 10.00.

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Матч состоится в 10:30 24 января по Киеву на Rod Laver Arena в Мельбурне, а его итог определит имя соперника Олександра Звєрева в финале Турнира. В прошлом теннисисты встречались на корте пять раз, и в четырех случаях победа доставалась Синнеру, в том числе трижды – в прошлом сезоне. Одолеть соперника Шелтон смог только на их первом общем турнире в 2023 году.

Выход 23-летнего действующего победителя турнира Синнера в полуфинал был вполне ожидаемым. В прошлом сезоне он выиграл восемь турниров в личном зачете, включая два мейджора, завершал сезон финальным турниром кубка Дэвиса, который для сборной Италии стал триумфальным.

В целом, его победная цепочка продолжается уже 22 матча подряд. К решающим матчам Australian Open он вышел на пик формы. Поэтому проблем с выходом в финал у него быть не должно.

Выход в полуфинал стал для 20-я ракетки мира Бена Шелтона повторением его лучшего результата на шлемах, которого он добился на US Open 2023 года. В новом сезоне он уже показал уверенный теннис и продемонстрировал готовность продолжать прогрессировать. На последней встрече с Синнером на корте, которая состоялась на турнире в Китае, тот его едва одолел (6-4; 7-6), поэтому американец в силах создать сопернику определенные проблемы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что шесть украинских теннисисток завершили выступления на Australian Open, не сумев дойти до решающих стадий турнира. Спортсменки выступали как в одиночном, так и в парном разрядах, но их путь завершился на разных этапах.

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