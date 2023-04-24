Порошенко в Польше призвал ЕС возобновить украинский экспорт

Петр Порошенко, участвующий в Европейском Экономическом Конгрессе в польском Катовице, провел встречу с Комиссаром ЕС по бюджету Йоханнесом Ганом. Пятый президент призвал ЕС срочно возобновить экспорт украинской продукции.

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Об этом сообщил Петр Порошенко в Facebook.

"Начал рабочую программу в Катовице важной встречей с Комиссаром Евросоюза Йоханнесом Ганом. Выразил обеспокоенность развитием событий по незаконному введению несколькими соседними государствами-членами ЕС запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Я отметил важность немедленного возобновления и продления режима украинского либерализации торговли ЕС в условиях войны", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко отмечает: Украина не хочет просить финансовую помощь, Украине нужно дать возможность производить и продавать свою продукцию.

"Все запреты останавливают украинскую победу. И это недопустимо", – убежден пятый президент.

"Мы также обсудили с еврокомиссаром прогресс Украины на пути реформ и выполнения критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС до конца 2023 года. Рассказал о своих впечатлениях от поездки на восточный и южный фронты и передал от наших воинов слова благодарности западным партнерам за солидарность и поддержку ", – пишет Петр Порошенко.

В польском городе Катовице начался 15-й Европейский Экономический Конгресс, во время которого запланировано выступление Петра Порошенко на сессии о политической, экономической поддержке и послевоенном восстановлении Украины, участие в дискуссии высокого уровня на тему места Украины в системе безопасности после войны. В ходе Конгресса также пройдет ряд двусторонних встреч с представителями институтов Евросоюза и Польши.

Главная цель пятого президента – усиление и ускорение западной военной помощи для освобождения оккупированных территорий, финансово-экономическая поддержка Украины, в том числе решение проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС, обеспечение положительного решения о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2023 г. года и ускорение членства Украины в НАТО.