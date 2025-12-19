Последствия скандала в футболе: Турция готовится запретить рекламу ставок на спорт

Турция планирует запретить большинство форм рекламы азартных игр в рамках масштабной кампании против нелегальных букмекеров, онлайн-платформ и инсайдерских ставок. Это стало следствием недавнего скандала со ставками, охватившего все местные футбольные лиги.

Как сообщает Hurriet, правительство страны уже завершает работу над законопроектом, который распространит существующие ограничения на рекламу алкоголя и табака на букмекерскую деятельность. Документ должен быть подан в парламент в ближайшее время.

Законопроект запрещает любое прямое или косвенное продвижение букмекерских услуг, включая спонсорство, брендированный контент и партнерские ссылки и охватит телевидение, радио, наружную рекламу и цифровые каналы.

Законопроект является частью усиленной борьбы с нелегальными азартными играми. Основная цель – ограничить доступ подростков и молодежи к ставкам. Над текстом совместно работали Министерство юстиции, Министерство внутренних дел и Министерство по делам семьи и социальных услуг. Документ также предусматривает новые полномочия для блокировки доступа к букмекерским платформам и ограничения использования цифровых кошельков лицами до 18 лет.

Что предшествовало

Турция запретила частные казино в 1998 году, а онлайн-гемблинг – в 2006-м, оставив легальными только государственные продукты, такие как национальная лотерея и спортивные ставки IDDAA. Однако нелицензированные операторы процветают в интернете, часто используя инфлюенсеров, спонсорство футбольных клубов и агрессивные кампании в соцсетях.

Особенно громким стал скандал в профессиональном футболе. В ноябре главный прокурор Стамбула Акин Гюрлек сообщил о расширении расследования инсайдерских ставок среди арбитров и клубных инсайдеров. На этом фоне Турецкая футбольная федерация отстранила 149 арбитров после обнаружения, что сотни судей имели счета для ставок. Позже были арестованы восемь человек, включая главу клуба высшей лиги, а более тысячи игроков получили дисквалификацию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне массовой дисквалификации игроков из-за обвинений в ставках футбольный клуб четвертого дивизиона "Агриспор" остался без достаточного количества участников, чтобы участвовать в матчах. Это произошло после того, как 17 его игроков были дисквалифицированы.

