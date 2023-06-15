Поставщик Минобороны срывает результаты тендерных торгов через суды, – Яровая

Скандал в Министерстве обороны набирает обороты: поставщик, ставивший на тендерах самые высокие цены, сегодня оспаривает проводимые торги. Эти действия ставят под угрозу сэкономленные для государства средства.

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О том, как недобросовестные поставщики препятствуют процедуре прозрачных закупок, рассказала член Общественного антикоррупционного совета и председатель ОО "Мечта детей Украины" Дана Яровая в интервью телеканалу "Прямой".

"Сначала мы боролись за вывод торгов на Prozorro. Второе сражение – отбивали квалификацию участников торгов. Третье – Минобороны подало в Кабинет министров, но впоследствии отозвало письмо с просьбой продлить существующие договоры с завышенной ценой на неопределенный срок. Мы объявили 16 победителей, и только на них удалось сэкономить государству более 3 миллиардов гривен. Впрочем, 14 июня мы получили иск по отдельному контрагенту, который на все лоты дал наивысшую цену. Таким образом хотят сорвать процедуру через суды и продлить договоры по бывшим расценкам", – отметила Дана Яровая.

По ее словам, попытка помешать прозрачным закупкам грозит государству потерей сэкономленных 25% бюджета на питание армии.

"Сегодня мы понимаем, что это попытка сорвать процедуру. Имея два иска, мы будем писать, кто эти компании и кто за ними стоит. Это известные на всю Украину фамилии. Ведь речь идет о средствах государства, наших с вами налогах. Эти деньги Минобороны могут пойти на армию. К примеру, на закупку зимней формы, на которую сейчас говорят, что средств нет. Это война войне", – констатировала Дана Яровая.