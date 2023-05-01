Поставщики электроэнергии для населения страдают из-за отсутствия средств, - электропоставщик

Из-за отсутствия действенного механизма возложения спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) кризис невыплат в энергетике усугубляется, заявила директор ООО "Энера Сумы" Ирина Лошак.

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"На сегодняшний день у нас сложная ситуация. Отсутствие поступления средств из-за того, что не работает полноценно ПСО, приводит к тому, что мы не платим облэнерго – у нас двухмесячная задолженность, также мы не платим НЭК Укрэнерго – практически трехмесячная задолженность", - отметила она в ходе дискуссии "Обсуждение путей стабилизации энергорынка в Украине", организованной Energy Club.

Лошак отметила, что у облэнерго, равно как и у "Энергоатома", стоит остро проблема необходимости проведения ремонтов, что невозможно в условиях отсутствия средств.

"Нет средств на закупку электрической энергии и соответственно расчетов… Сегодня мы в единой зависимости страдаем отсутствием средств", - подытожила она.

Дополнительно к этому директор ООО "Энера Сумы" обратила внимание, что увеличивается задолженность по оплате электроэнергии по населению.

Напомним, поставщики универсальных услуг (ЧУП) просят Правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.