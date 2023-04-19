Поставщики электроэнергии просят власти принять меры по устранению критического долгового кризиса в энергетике
Поставщики электроэнергии для населения (поставщики универсальных услуг (ПУУ) – ред.) просят Правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.
В своем письме поставщики отмечают, что механизм ПСО – обеспечение льготного тарифа на е/е для населения, не работает из-за невыполнения другими участниками этого механизма своих финансовых обязательств, в частности, Энергоатомом, Гарантированным покупателем и Укргидроэнерго.
Так, например, общий уровень расчетов Гарантированного покупателя с ПУУ по механизму ПСО за март этого года составляет менее 15%.
"Сложилась ситуация, когда у ПУУ уже отсутствуют средства на приобретение электрической энергии для нужд населения на других сегментах рынка в условиях отсутствия финансирования ПСО, что приводит к вынужденному приобретению этого объема на балансирующем рынке по завышенным ценам", - говорится в письме.
Представители ПУУ объясняют, что без немедленного вмешательства власти и пересмотра механизма ПСО существует вполне реальная угроза банкротства поставщиков электроэнергии и краха системы поставки электричества для населения, что также нивелирует все усилия энергетиков по сохранению энергетической стабильности в условиях полномасштабной войны.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко считает, что пересмотр тарифов на электроэнергию для населения может помочь восстановить разрушившуюся врагом энергосистему.