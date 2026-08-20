Потратить почти 57 млн грн из лотерейного выигрыша на "наркозависимость": куда именно мужчина направит эти средства

Житель Лондона случайно купил лотерейный билет, увидев вывеску в магазине, и неожиданно выиграл 1 млн фунтов стерлингов (57 млн гривен по текущему курсу) в розыгрыше. Часть денег отец двоих детей планирует направить на исследования наркозависимости и помощь подросткам и молодежи, заявив, что это сделает его выигрыш еще более особенным.

Об этом пишет London Post. По словам победителя, он заранее не планировал участвовать в розыгрыше . Мужчина, отец двоих детей, просто проходил мимо магазина и увидел вывеску Национальной лотереи.

Именно это и подтолкнуло его купить билет; во время розыгрыша его код совпал с выигрышным, в результате на счете мужчины оказался приз в размере £1 млн. Сам победитель признался, что эта новость стала для него огромным сюрпризом.

По словам мужчины, он до сих пор пытается осознать масштаб своего выигрыша. Для него эти деньги стали не только возможностью улучшить собственную жизнь и обеспечить будущее семьи. Победитель решил, что часть приза должна помочь и другим людям.

Особенность этой истории заключается в том, что мужчина уже определил направление, на которое хочет потратить часть полученных средств. Он планирует поддержать исследования в области наркозависимости, которые могут помочь лучше понять проблему и найти эффективные способы её преодоления.

Особое внимание он хочет уделить подросткам и молодым людям. Для победителя этот вопрос имеет особое значение, поэтому он хочет использовать часть неожиданного богатства не только для себя. "Осознание того, что этот выигрыш может положительно повлиять как на меня, так и на дела, которые мне небезразличны, делает его ещё более особенным", — пояснил лондонец.

Победителя поздравил Дин О'Филд, советник победителей компании Allwyn, которая является оператором Национальной лотереи Великобритании. Он подчеркнул, что подобный выигрыш может случиться с любым человеком, независимо от того, где он живет или когда именно покупает билет.

Представитель лотереи также отдельно отметил решение лондонца поддержать исследования в области наркозависимости. По его словам, особенно приятно видеть, что победитель хочет потратить часть денег на поддержку важного дела.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Шотландии 45-летний тренер Пол Фрейзер признал себя виновным в мошенничестве на сумму 22 644 фунтов стерлингов, то есть более $30 тыс. Мужчина собирал деньги у родителей и юных футболистов на поездку команды Hutchison Vale U16 в Испанию, однако вместо оплаты поездки потратил деньги на азартные игры.

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