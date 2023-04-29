Табачник присоединился к оккупантам: у бывшего министра до сих пор есть шикарная недвижимость рядом с Киевом

Бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник присоединился к оккупантам, стал советником гауляйтера в Запорожской области и баллотируется в местное законодательное собрание от "Единой России".

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Министру времен Януковича, его бежавшему брату и матери до сих пор принадлежат шикарные особняки в элитном пригороде столицы. Также в их собственности квартира в центре столицы. О том, какой бизнес вел Табачник вместе с братом и какой недвижимостью владеют, читайте в материале OBOZREVATEL.

Шикарные поместья в элитном пригороде Киева

Только официально семья Табачника владеет поместьями в элитном пригороде Киева общей стоимостью около $5 млн. В Козине Михаилу Табачнику принадлежит здание площадью 709,9 квадратов (Старокиевская, 133). Соседний дом площадью 672 квадрата принадлежит Дмитрию Табачнику (Старокиевская, 132).

Дом такой же площадью на улице Родниковой в Козине принадлежит 85-летней матери братьев Алли Викторовне. Общая площадь трех поместий составляет более 2 тыс. квадратов. При этом средняя стоимость квадратного метра в соседних домах, выставленных на продажу, составляет от $1,8 тыс. до более $3 тыс. То есть стоимость недвижимости Табачников только в пригороде столицы достигает в среднем около $5 млн.

OBOZREVATEL заказал выписки из реестров прав на недвижимое имущество Минюста. Недвижимость принадлежит семье государственного изменника, однако находится под арестом. Продать ее Табачники не вправе. Мать экс-министра также владеет квартирой площадью более 120 квадратов на улице Ярославов Вал. Права собственности на все объекты недвижимости оформила один нотариус.

Дмитрий Табачник скрылся из Украины сразу после Януковича. Долгое время он находился в Израиле. В 2015-м он прилетал в Украину, однако уголовных производств против него не было, поэтому беспрепятственно смог уехать из страны. Вполне возможно, что целью его приезда было переоформление квартиры в центре столицы и имения в Козине на мать. В том же 2015 году его начали разыскивать за возможное присвоение и растрату госимущества (ст. 191 УКУ).

Всю жизнь Дмитрий Табачник работал на госслужбе. Его трудовая книжка находилась в пресс-службе правительства, он был пресс-секретарем, народным депутатом, возглавлял Администрацию президента Леонида Кучмы, работал в правительстве Азарова министром образования и науки. Ни одна из этих должностей не позволяет легально заработать на имения в Козине, которыми владеет Табачник. В должности министра он подал декларацию, согласно которой смог накопить на банковских счетах 9,5 млн грн (счета в "Сбербанке России", ПриватБанке и Проминвестбанке).

До начала полномасштабной войны правоохранители подозревали Табачника только в краже имущества (фактически он передал недвижимость Министерства образования частным фирмам). Табачника называли пророссийским политиком на протяжении всей его карьеры. Он распространял русские нарративы, защищал русский язык и пытался сделать на русском языке школьное образование в Украине. Но тогда доказательств его сотрудничества с РФ не было.

Его сотрудничество с путинским режимом подтвердилось только в 2022-м. Кремль отправил его организовывать т.н. "референдумы" на оккупированной части Запорожской области, затем он стал советником местного гауляйтера, и сейчас баллотируется в местные депутаты от "Единой России". СБУ подозревает его в государственной измене. Связь с Кремлем фактически объясняет его политику и в руководстве Министерства образования.

Как зарабатывали братья в Украине

Михаил Табачник владел двумя десятками компаний, но сейчас официально вышел из бизнеса. Часть этого бизнеса попадала в громкие скандалы. Сфера интересов братьев была достаточно широкой. К примеру, они имеют отношения к строительству скандальных ЖК в столице.

Михаил Табачник контролировал компанию "Грааль". Через эту компанию брата предателя связывают с ЖК Edeldorf. Этот жилой комплекс построили вблизи ансамбля Киево-Печерской лавры в историческом ареале. Но разрешения на строительство по закону выдать не могли. Теперь с ЖК разбирается НАБУ.

Edeldorf строил "Фин-Инвест Менеджмент", которой ранее владела компания-основатель ООО "Тиара" (является учредителем связанного с Табачником "Граалем"). "Грааль" также пыталась вместо старинной усадьбы на ул. Грушевского возвести другую усадьбу.

Кроме того, СМИ связывали Табачников с бизнесменом Игорем Черненко и его компанией "Тико Констракшн". Однако доказать эту связь не удалось. Расследователи издания "Наши деньги" писали о том, что именно благодаря Дмитрию Табачнику Минобразования продала недвижимость в центре столицы фирмам, которые зарегистрированы по одному адресу с "Тико Констракшн".

И хотя журналисты и называют "Тико Констракшн" компанией из орбиты Табачника, пока эта связь не доказана, утверждать это нельзя. Бывший министр всячески пытался спасти свои активы в Киеве и до сих пор продолжает владеть шикарной недвижимостью в элитном пригороде.