Предельные цены на электроэнергию ограничат возможности для импорта, – Украинский институт будущего

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) оказывают негативное влияние на работу энергорынка, из-за чего отрасль не может развиваться.

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Об этом заявил аналитик по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"Прайс-кепы, которые мы имеем на сегодняшний день, негативно влияют на работу рынка. Почему рынка в целом? Потому что в отдельных случаях это ограничивает импорт электроэнергии, что особенно актуально в условиях дефицита генерирующих мощностей", - сказал он.

Аналитик обратил внимание, что вообще может показаться, что проблемы прошлого отопительного сезона преодолены, но на самом деле, следующая зима может оказаться сложнее, чем предыдущая. Соответственно компаниям необходимо готовиться и аккумулировать финансовый ресурс. Кроме того, Прокоп отметил, что Украина должна гармонизировать свое энергетическое законодательство с тем, которое действует в странах Энергетического сообщества.

"Секретариат Энергетического сообщества постоянно напоминает нам, что прайс-кепы искажают рыночные сигналы и рынок не может развиваться, как должен", - сказал он.

Что касается опасений относительно повышения цен, то, по словам эксперта, в Укрэнерго не ожидают скачка цен в случае, если прайс-кепы будут отменены. "Ситуация с зарегулированностью отдельных сегментов рынков не может продолжаться, а если результаты моделирования Укрэнерго показывают, что не буду существенных всплесков цен, тогда какой смысл держаться за эти барьеры", - отметил он.

Напомним, государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.