Предложенные ценовые ограничения на рынке электроэнергии не решат вопрос энергобезопасности, – Гончаренко

Ценовые ограничения на рынке электроэнергии следует отменить, потому что из-за них Украина не может импортировать электричество в часы острой потребности.

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Об этом заявил Алексей Гончаренко, народный депутат, сопредседатель межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", который присоединился к открытому обсуждению проекта постановления НКРЭКУ об установлении ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Он выразил мнение, что предложенное решение Регулятора категорически не отвечает вызовам и потребностям энергетической системы Украины.

"Самое главное, что предложенный проект пересмотра прайс-кепов просто не решает задачу обеспечения энергобезопасности!", - подчеркнул Гончаренко.

Народный депутат также подчеркнул, что прайс-кепы блокируют возможность импорта в часы острой потребности.

"Мы не сможем эффективно импортировать электроэнергию, чтобы покрыть дефицит в системе, и поэтому нам нужна полная отмена прайс-кепов. Это европейская практика", – сказал Гончаренко.

Кроме того, народный депутат отметил, что его мнение разделяют все, кто реально занимается вопросами энергетического рынка – министр энергетики, другие чиновники, а также представители Энергоатома и Укрэнерго.

Он призвал Регулятора прислушаться к предложениям участников рынка и европейских партнеров.

Напомним также, что глава Оператора рынка Александр Гавва выступил за приведение предельных цен на электроэнергию к европейским нормам, что обязательно к выполнению.