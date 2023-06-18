Предложенные ценовые ограничения не возместят расходы 'Энергоатома' на поддержку тарифа для населения, – эксочильница Минэнерго

Ценовые ограничения, предложенные в проекте постановления НКРЭКУ об изменении прайс-кепов на оптовом рынке электроэнергии, не покрывают расходы "Энергоатома" для выполнения установленных специальных обязанностей по тарифам для населения (ПСО).

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"Предложение департамента энергорынка НКРЭКП заключается в повышении максимального уровня цены до 2714 грн/МВт-ч в часы минимальной нагрузки и 5428 грн/МВт-ч в часы максимальной нагрузки. Таким образом, максимально возможная цена базовой нагрузки РДН составит 4 523 грн/МВт-ч ", – написала эксминистр энергетики Ольга Буславец на своей странице в Facebook ".

Отдельно эксминистр обратила внимание на предложение относительно уровня минимального прайс-кепа, а именно – минимально возможной цены. Так, департамент НКРЭКУ предлагает установить его на уровне 1152,8 грн/МВт-час.

"Такой уровень действительно не покрывает расходы Энергоатома для выполнения установленных специальных обязанностей по тарифам для населения (ПСО). То есть такой уровень минимальной цены будет продолжать создавать существенный финансовый дисбаланс всей энергосистемы", – отметила она.

Напомним, государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.