Президент UFC погряз в долгах перед казино: СМИ назвали сумму

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, вероятно, задолжал казино Red Rock Resorts от $25,2 млн до $50 млн в качестве неоплаченных игорных долгов. Предполагаемый долг может быть связан с игрой на высоких лимитах в баккару и блэкджек.

Видео дня

Информация официально не подтверждена. О возможных долгах Уайта сообщили источники издания Casino.org. При этом в Red Rock Resorts не ответили на запрос о комментариях.

Впрочем, вероятность правдивости данных довольно высока. Уайт давно известен своей любовью к азартным играм "по-крупному" и открыто обсуждал свои выигрыши и проигрыши в интервью и соцсетях:

летом-2025 президент UFC хвастался, как выиграл в баккара $1,2 млн;

в 2024-м Уайт рассказывал, что "заработал" около $26-27 млн в Caesars Palace;

а в июле-2025 он признавался, что проиграл $8 млн в неназванном казино.

Как сообщает журналист Тодд Шрайбер, долг Уайта образовался из-за кредита, который казино предоставило ему как промоутеру. Ситуация особенно интригует из-за давних отношений Уайта с владельцами Red Rock, братьями Фертитта (Фрэнк и Лоренцо).

Братья приобрели UFC в 2001 году всего за $2 млн и под руководством Уайта превратили ее в глобальный феномен. Позже они продали свою долю за миллиарды, и сейчас UFC оценивается примерно в $5 млрд.

Для Фертитта, которые заработали миллиарды на своих инвестициях в UFC, предполагаемый долг Уайта в размере до $50 млн является относительно небольшой суммой. С деловой точки зрения этот долг составляет менее 1% от рыночной капитализации Red Rock Resorts в $6,29 млрд и представляет минимальный риск для акционеров.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году Уайт раскритиковал молодое поколение американцев. Спортивный функционер назвал их трусами, а также добавил, что дагестанские бойцы смешанных единоборств во главе с Хабибом Нурмагомедовым "могли бы захватить Америку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!