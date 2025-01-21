Принц Гарри и Меган Маркл расстаются? Букмекеры ставят ставки на развод пары

Лондонские букмекеры стали принимать ставки на развод принца Гарри и Меган Маркл. Слухи о скором расставании пары подогревает то, что герцогиня Сассекская продала прав на книгу о разводе с ее нынешним супругом.

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Как пишет BILD, по слухам, отношения Меган и Гарри уже давно на грани краха, поэтому ставки на их развод делают также сотрудники Букингемского дворца, уверенные в скором расставании пары. Ранее в СМИ "слили" информацию о том, что Меган лично предложила некоему издательству переговоры об издании книги, посвященной этому событию.

"Это новое и очень интересное развитие событий. Уже несколько месяцев во дворце ходят слухи о проблемах в их браке. Многие во дворце считают, что Гарри и Меган разведутся", – говорят инсайдеры.

О том, что отношения между возлюбленными охладели говорит и то, что в прошлом году Меган и Гарри все реже появлялись на публике вместе и выглядели гораздо более расслабленными на мероприятиях, куда приходили без пары. Поэтому Если развод произойдет в течение двух лет, то при ставке в 20 евро у букмекеров можно выиграть 500 евро.

Впрочем, человек, работавший с Меган и Гарри, утверждает совершенно обратное. В Vanity Fair вышла статья, в которой близкий знакомый пары опроверг слухи о скором расставании.

"Они настолько страстно увлечены друг другом. Они из тех пар, которые смотрят друг на друга так, что ты начинаешь считать себя лишним в комнате", – сказал источник.

Принц Гарри тоже не подтвердил эту информацию. На соответствующий вопрос, заданный ему в декабре-2024 он отшутился и пожалел "троллей".

Ранее OBOZ.UA сообщал о скандале, в который попала Меган Маркл. Один из сотрудников, который работал над подкастом Archetypes, обвинил ее в травле и заявил, что из-за издевательств со стороны герцогини перенес длительную психотерапию. По словам инсайдеров, сама она назвала упреки из-за ее ненадлежащего поведения "тревожными" и "удручающими".

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