Проблема на 7,2 млрд евро: в ЕС взялись за регулирование азартных игр онлайн

Одним из важных вопросов, которым будет посвящено председательству Польши в Совете Европейского Союза (ЕС), будет борьба с черным рынком онлайн-гемблинга. В Варшаве подсчитали, что из-за этого сектора страны еврозоны недополучают налоговых поступлений на 7,2 млрд евро.

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Как сообщает Bloomberg, на этом фоне польские власти призвали страны-членов ЕС гармонизировать и углубить совместные усилия по борьбе с нелегальным онлайн-гемблингом. Для этого предлагается создать специальную рабочую группу при Европейской комиссии, в которую войдут эксперты из стран еврозоны для совместной работы над регулированием азартных игр и правоприменительной практикой.

Такое предложение уже получило поддержку Европейской ассоциации букмекерства и азартных игр (EGBA), а также торговой организации ЕС. Последняя давно выступает за интернациональное сотрудничество в борьбе с незаконной игорной деятельностью.

Но ЕС сталкивается со значительными препятствиями в разработке гармонизированных законов и политики, связанных с борьбой с нелегальным онлайн-гемблингом. Предыдущие решения Европейского суда определили, что законы об азартных играх в основном регулируются национальными нормативно-правовыми базами.

Проблема в том, что правительства стран ЕС обладают автономией в определении и разработке законов об азартных играх вне правил, применяемых на едином рынке. В самой Польше в 2017 году пересмотрели закон об азартных играх, в результате чего был введен налог с оборота в размере 12% на ставки в онлайн-гемблинге, а операторов обязали иметь юридический адрес.

При этом польская инициатива может выйти за рамки азартных игр. Ее могут направить на борьбу с другими онлайн-угрозами, например, включить в нее технологии на базе ИИ для более эффективного выявления и борьбы с нелегальными сайтами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, председательство Польши в ЕС продлится до 1 июля. В это время в Варшаве планируют сконцентрироваться на обеспечении "темпов и качества" расширения ЕС, развитии оборонной инфраструктуры и полном использовании замороженных российских активов в Европе.

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